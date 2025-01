Marţi, 7 Ianuarie 2025 (11:07:58)

Arhitectul sucevean Daniel Tudor Munteanu și criticul italian Davide Tommaso Ferrando își inaugurează prima expoziție individuală în cadrul renumitei galerii de arhitectură VI PER din Praga.

Expoziția, intitulată Rituals of Solitude, este deschisă publicului până pe 25 ianuarie și le propune vizitatorilor o călătorie captivantă printr-o lume contrafactuală, unde reflexiile distorsionate ale realității și ale sinelui social prind viață într-o atmosferă tulburătoare de supraveghere constantă.

Proiectul transmedia Rituals of Solitude a fost conceput în timpul carantinei globale și explorează teme relevante și actuale. Printre subiectele abordate se numără proliferarea știrilor false, transformarea relației dintre spațiul privat și cel public, utilizarea tehnologiilor digitale pentru autoreprezentare și conexiune socială, precum și singurătatea impusă de izolarea forțată.

Expoziția vine ca o extensie și o aprofundare a proiectului de lungă durată Rituals of Solitude, prezentat anterior în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția (ediția a 17-a) și al Festivalului Internațional de Arhitectură de la Budapesta (ediția a 6-a).



Echipa din spatele acestui proiect inovativ îi include, pe lângă autorii principali Daniel Tudor Munteanu și Davide Tommaso Ferrando, pe arhitecții suceveni Ana-Victoria Munteanu și Eliza Rabiniuc Mocanu, jurnalista suceveană Alina Mihăescu, alături de numeroși colaboratori internaționali.

Detalii suplimentare despre proiect sunt disponibile pe www.ritualsofsolitude.com și www.vipergallery.org.