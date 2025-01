Peste 100 de copii au participat la acțiunile organizate de Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Jandarmerie și Inspectoratul Școlar Suceava cu ocazia Noului An 2025, acțiuni organizate pentru promovarea sportului și prevenirea marginalizării sociale. Cei mici au avut parte de jocuri interactive și sfaturi preventive.

Manifestarea a fost coordonată de către Asociația ”Euroactiv”, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și Asociația ”Plai Străbun”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, cu Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava și a constat în activități interactive, ateliere de lucru, dar și Cupa Socială ”Moș Crăciun”, ediția I, competiție la care s-au înscris și elevi din centrele de servicii sociale ale sistemul de protecție a copilului, elevi din școli din mediul rural și elevi proveniți din comunități defavorizate de la colegiile tehnice din municipiul Suceava.

În cea de-a doua parte a zilei de vineri, 3 ianuarie 2025, zi rezervată activităților de promovare a sportului, sub organizarea Asociației ”Euroactiv” și cu sprijinul IJJ Suceava și IȘJ, s-a dat startul Cupei Sociale ”Moș Crăciun” la Fotbal. Peste 100 de copii au participat în cadrul unor echipe la competiția sportivă ce s-a desfășurat pe parcursul zilei. Au fost activități încărcate cu energia specifică copilăriei, care i-au bucurat deopotrivă atât pe participanții la eveniment, cât și pe organizatori, menite să promoveze activitatea sportivă și a voluntarilor asociației ”EUROACTIV”.

Clasamentul final al competiției sportive a fost prezidat de prof. univ. dr. Florin Leuciuc – decanul Facultății de Educație Fizică și Sport Suceava, de inspectorii școlari prof. Loredana Ceică și prof. Marius Colțuneac, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de lucrători ai Inspectoratului de Jandarmi al Județului Suceava.

Competiția de fotbal s-a desfășurat la Balonul de fotbal al USV, iar clasamentul final este:

Grupa Centrelor de Asistență Socială:

Locul III: elevii de la Centrul de Servicii sociale din Gura Humorului;

Locul II: elevii din Centrul de Servicii multifuncționale din Suceava;

Locul I: elevii de la Centrul de Servicii sociale din Fălticeni;

Grupa unităților școlare – Gimnaziu:

Locul III: elevii de la Școala Gimnazială ”Academician Haralambie Mihăescu” Udeşti;

Locul II: elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești;

Locul I: elevii de la Pătrăuți;

Grupa unităților școlare – Colegii Tehnice:

Locul II: elevii de la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava;

Locul I: elevii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Mulțumiri special către Inspectoratul de Jandarmi pentru că a asigurat transportul gratuit pentru copiii din școlile gimnaziale și de la centrele de servicii sociale.

Mulțumiri speciale conducerii Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava și decanului prof. univ. Florin Leuciuc, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru că au găzduit competiția sportivă și au asigurat arbitrajul.

Mulțumiri special celor de la Restaurant Latino, SC Matelo Com SRL, pentru pizza și sucuri.

Sponsorii Cupei Sociale ”Moș Crăciun” au fost: SC Alin For You SRL, SC Mon Gam SRL, SC Alka Trading Co, SC Kalman Distribution SRL, SC Simba Invest Bacău; SC Killer SRL, SC Negru SRL – Benzinăria RO; SC Consuc SA, Tipografia Mușatinii SA, Inspectoratul de Jandarmi Suceava.

Comisia de arbitraj a fost compusă de studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava.

Acțiunea a fost coordonată de inspector școlar prof. Loredana Mihaela Ceică – vicepreședinta Asociației ”EUROACTIV”, de prof. Romeo Irinel Bolohan – vicepreședintele Asociației ”EUROACTIV” și de prof. Mihai Greciuc cu voluntarii ONG-ului: Paraschiva Moisei, Edmund Incze, Bogdan Gălățanu, Kevin Macovei – elevi ai colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, de Naomi Chihai și familia ei, Sami și David Petriuc, voluntari ai Asociației ”EUROACTIV” Suceava.

(„Euroactiv” Suceava)