Joi, 2 Ianuarie 2025 (14:16:00)

Sărbătoare la Muzeul Oului Vama-Bucovina, la final de an, când s-au marcat 30 de ani de activitate. Letiția Orșivschi Heiser, fondatoarea muzeului din Vama, a aniversat și ea 25 de ani de activitate internațională.

Împreună cu familia, cu prieteni, cunoștințe, colaboratori, oameni dragi care au susținut-o de-a lungul anilor în carieră, Letiția Orșivschi Heiser a organizat într-un timp foarte scurt, în prag de An Nou, o întâlnire de suflet, la Muzeul Oului Vama-Bucovina, pentru a marca cele două evenimente.

„Cu bucuria că în 2024 am împlinit 30 ani de existență, cu satisfacția că de la an la an muzeul nostru a devenit din ce în ce mai cunoscut și mai vizitat, cu mândria că astăzi expunem peste 18.000 de ouă din peste 100 de țări de pe toate continentele și de toate dimensiunile, dorim să vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost colaboratori și oaspeți în tot acest timp, să mulțumim turiștilor veniți din toate colțurile lumii”, a transmis fondatoarea muzeului din Vama.

Letiția Orșivschi Heiser a spus că Muzeul Oului Vama-Bucovina este rodul muncii a trei generații, născându-se în perioada când Bucovina era descoperită de belgienii de la Organisation Village Roumain, dezvoltându-se și crescând an de an prin adăugarea de exponate noi lucrate sau aduse de ea de prin călătoriile în toate colțurile lumii, la cele păstrate cu grijă de mama ei, Delia Orșivschi, care a ocrotit toată viața zestrea familiei, și culminând cu expoziția de fosile a fiului ei, Rareș Hodis, „care sper să ducă cu mândrie mai departe colecția pe care a moștenit-o”.

· Universul profesional

Fondatoarea Muzeului Oului Vama-Bucovina a făcut o incursiune în universul ei profesional, amintind că în anul 1998 a devenit profesor la liceul din Moldovița, ce avea profil textil, iar din anul 2000, a fost titularizată la Clubul Copiilor Gura Humorului, unde a condus Cercul de Artă Textilă și Decorativă, organizând în paralel și Cercul de încondeiere a ouălor. „În această poveste frumoasă, an de an am avut elevi care s-au remarcat la concursuri, cu care am străbătut țara și care astăzi sunt designeri, arhitecți și care, recunoscători, spre bucuria mea, mă vizitează mereu. Dar nici eu nu aș fi ajuns la nivelul de-acum fără voința, perseverența, exercițiu și fără mentori buni. Pentru că deși am avut ore de design artistic și vestimentar în facultate, am <închistrit> ouă cu ceară și am lucrat ouă cu tuș, am vopsit în tehnica <batic> tot ce îmi pica în mână, în mintea mea de-atunci, nu se contura nicidecum o altă idee decât cea de a deveni designer”, a mai povestit Letiția Orșivschi Heiser, „Cetățean de Onoare” al comunei Vama, titlu ce i s-a oferit și pentru „talentul și munca depusă timp de 30 de ani pentru promovarea turismului”.

· „Cele peste 18.000 de ouă din colecție îmi trec prin mână mereu, fiind an de an rearanjate”

Muzeul a crescut, spune artista, și arată astfel datorită dragostei cu care „l-a îngrijit” și datorită dorinței de a-l face să dețină exponate spectaculoase și speciale aduse din călătoriile ei prin lume, de la licitațiile la care a participat de unde a cumpărat exponate valoroase, din materiale dintre cele mai diverse.

„Cele peste 18.000 de ouă din colecție îmi trec prin mână mereu, fiind an de an rearanjate. Dar dacă în Bucovina nu ar fi existat acest meșteșug, dacă în casa mea nu ar fi fost păstrată această tradiție, dacă mama și tata nu ar fi păstrat obiectele vechi din casă și dacă nu aș fi avut de-a lungul timpului sprijinul familiei, nu cred că aș fi putut porni acum 30 de ani pe un drum atât de necunoscut. Pentru toată evoluția mea, vă mulțumesc din inimă tuturor și vă sunt profund recunoscătoare”, a mai completat Letiția Orșivschi Heiser.

· Daruri de preț

Muzeul Oului Vama-Bucovina a fost vizitat de-a lungul anilor de personalități cunoscute din toată lumea. „Spre marea mea bucurie, parte dintre aceste personalități, pe lângă faptul că au lăsat mesaje în cartea de onoare sau au recomandat muzeul nostru, au trimis și daruri. Un exponat valoros din colecția noastră Faberge vine de la Prințesa Helene Cantacuzino, care a lăsat scris în testament că oul rămas în urma ei să fie donat Muzeului Oului Vama-Bucovina. De asemenea, prietena noastră de la Galați, ing. Veronica Ionescu, a lucrat pentru muzeu câteva ouă cu mărgele, foarte frumoase, iar voluntarul american Ross Johnson, de la Corpul Păcii (Peace Corps), cu care am colaborat în perioada voluntariatului său de la Gura Humorului, ne-a adus în dar, la revenirea sa de câteva ori în România, multe ouă. Dintre acestea, cel mai special este un ou în serie limitată, de la jubileul de 25 de ani de la încoronarea Reginei Angliei”, a mai amintit printre altele gazda evenimentului.

· „Cu mândrie pot spune că sunt un artist cunoscut și recunoscut pe plan internațional”

Devenind cunoscută și peste hotare, Letiția a fost solicitată să lucreze ,,ouă speciale” pentru un videoclip al trupei Pearl Jam. Colaborările cu instituții din străinătate au făcut-o să participe și la evenimentele organizate de acestea. „Invitațiile și participările internaționale m-au recomandat spre a face parte din asociații artistice internaționale. Cu mândrie pot spune că sunt un artist cunoscut și recunoscut pe plan internațional, invitat și recompensat pentru munca mea de-o viață”, susține Letiția.

· 30 de ani de colaborare și de susținere

La sărbătoarea organizată la Vama a fost prezentă și a vorbit despre muzeu scriitoarea Artemizia Ignătescu, în vârstă de 96 de ani, „care ne-a fost alături încă de la început, pe tot parcursul celor 30 ani de existență ai Muzeului Oului Vama-Bucovina. Tot doamna Artemizia Ignătescu este persoana care a scris, în mod elogios, pentru prima dată și despre activitatea de scriitor și epigramist a surorii mele, prof. Cătălina Orșivschi, despre Colecția de Păpuși a Cătălinei, dar și despre prima carte de poezie editată de tatăl meu, Ioan Orșivschi, la vârsta de 82 de ani”, după cum le-a mărturisit Letiția celor prezenți la aniversare.

Au mai luat cuvântul Vasile Ursache, Carmina Chiuzan (Bucovina Travel Vatra Dornei), Tiberius Constantin Lucuțar, primarului comunei Vama, care i-a oferit Letiției Orșivschi Heiser o Diplomă de excelență pentru întreaga activitate.

· Mesaje

La ceas aniversar, mai mulți colaboratori ai Letiției Orșivschi Heiser și ai Muzeului Oului Vama-Bucovina au transmit mesaje ce au fost prezentate în cadrul acțiunii.

· Mioara Netcu, etnolog, București: „Întâlnirea mea cu Letiția Orșivschi a avut loc, cu mulți ani în urmă, la Muzeul Astra - Dumbrava Sibiului, cu ocazia Târgului Meșterilor Populari. Surpriza târgului: tinerețea și creațiile sale. (...) Merită toată aprecierea noastră. A investit talent, muncă, bani, dorința de a include în circuitul turistic un muzeu inedit, care atrage, ou cu ou, numeroși turiști români și străini”;

· Prof. Gheorghe Boca: „Povestea noastră începe în jurul anilor 1990-1994, când, la nivelul Uniunii Europene, organismul creat, <Operation Village Romanian>, a avut menirea de a salva satele românești de la distrugere și de a dezvolta rețeaua turistică europeană. Talentul, perseverența, tenacitatea, spiritul de inițiativă, calități ce o caracterizează pe Letiția, au făcut ca micul muzeu amenajat în casa părintească în primii ani după Revoluție să se transpună pas cu pas în marele muzeu existent astăzi, care a făcut cunoscută comuna noastră atât în țară, cât și în lume”;

· Prof. Lucreția Lucuțar: „Mă întorc cu drag și nostalgie în urmă cu un sfert de secol, când o tânără frumoasă, distinsă, inteligentă și purtătoare de gene intelectuale și artistice de la aleșii ei părinți, Letiția Orșivschi, și cu mine încercam să ridicam stindardul comunei Vama - o chintesență de tradiții a Bucovinei. (...) Acesta a fost începutul... Au urmat ani în care Letiția Orșivschi și la fel de talentata ei soră, Cătălina Orșivschi, au devenit cunoscute de reprezentanții ambasadelor ce erau oaspeții Casei Lucreția. (...) Acum, Letiția Orșivschi, cetățean de onoare al comunei ei natale, Vama, a urcat sus, sus pe scara valorilor și numele ei va fi scris cu litere de aur în istoria culturală a Bucovinei. Atât ei, cât și fiului ei care va continua demersul plin de lauri al familiei, le urez perenitate în eternitate”;

· Prof. dr. Maria Stoian, fondator și președinte de onoare ANTREC România: „Ne-au unit valori comune și atât eu, cât și colegii din ANTREC și de la revista <Vacanțe la țară> apreciem tot ce face domnia sa. Ani la rândul, prof. Letiția Orșivschi Heiser a reprezentat cu mândrie autenticitatea românească la evenimente naționale și internaționale pe care le-am organizat sau la care am fost invitați. Îi doresc multă putere de muncă și să continue această poveste frumoasă a oului bucovinean încondeiat cât mai mulți ani”;

· Claudiu Brădățan, șef birou turism, CJ Suceava: „Pentru mine, doamna Letiția este poate primul ambasador cultural al Bucovinei, atât în ceea ce privește arta încondeierii ouălor, cât și la împărtășirea spiritului și identității zonei noastre, cu mândrie și pasiune oricui dorește să le cunoască. Indiferent cine vizita standul de promovare al Bucovinei, era încântat de ouăle încondeiate expuse și de-a dreptul fascinat de explicațiile oferite de doamna Letiția, cu privire la tehnica încondeierii și semnificația motivelor alese. Un profesionist desăvârșit și un om extrem de dedicat muncii sale”;

· Japoneza Ayako Funatsu a transmis un mesaj video din care reiese: „În urma cu aproape 25 ani, tocmai începusem noua viață în România și am cunoscut-o pe Letiția. Pentru mine, Letiția este o prietenă și o artistă unică de ouă încondeiate din România, un om-enciclopedie, pentru că știe tot ce este legat de cultura și tradiția românească. Este un bun model de antreprenor și este o inspirație. Mă bucur tare mult de evoluția ei și de felul în care le arătă vizitatorilor minunata ei colecție de ouă încondeiate din toate colțurile lumii. Eu cred foarte mult că, în viitor, România va deveni un hub al artei. Totul despre arte pornește din România spre lume și ea va fi unul dintre artiștii care conduc lumea artei. Așa cred”.