Joi, 2 Ianuarie 2025 (12:35:02)

Aproape 7.000 de pasageri care trebuiau să zboare de pe sau pe aeroporturile din Iași și Bacău în ultimele zile ale anului trecut și pe 1 ianuarie 2025 au aterizat sau au decolat de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Astfel, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile de pe aeroporturile din Iași și Bacău, începând de pe 19 decembrie și până pe - 1 ianuarie 2025 pe Aeroportul Suceava s-au redirecționat nu mai puțin de 42 curse aeriene.

Cele mai multe zboruri au fost redirecționate de pe aeroportul Iași, unde în ultimele două zile ale anului trecut și pe 1 ianuarie traficul aerian a fost afectat din cauza ceții, respectiv condiții de vizibilitate extrem de reduse, care au ajuns la doar 100 de metri, sub limita de siguranță pentru aterizări și decolări. Potrivit datelor oficiale, 17 curse aparținând operatorului aerian Wizz Air de pe rute cum ar fi Londra, Roma, Dortmund, Memmingen, Basel, Malmo, Torino, Bologna, Venetia, Eindhoven sau Bergamo care trebuiau să aterizeze la Iași au ajuns la Suceava. Pasagerilor li s-a asigurat transportul terestru între Suceava și Iași. În același timp, pentru alte zboruri, pasagerii au fost aduși la aeroportul Suceava de la Iași și au decolat spre diverse destinații de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Tot de pe aeroportul Iași au mai fost redirecționate la Suceava două curse aeriene aparținând operatorului Hi Sky pe ruta Dublin – Iași – Dublin, cu pasageri debarcați/îmbarcați de pe aeroportul Suceava. Tot de la Iași s-a mai rerutat și operat pe Suceava cursa charter căre Sharm el-Sheikh, cu o aeronavă aparținând operatorului aerian Sky Up Malta. Și de pe Aeroportul Bacău au fost redirecționate pe Suceava două curse aeriene aparținând companiei Wizz Air, pe rutele Londra Luton si Milano Malpensa, precum și o cursa Dan Air, pe ruta Paris Beauvais.

De precizat că cele mai multe zboruri deviate la Suceava au fost în prima zi a acestui an, când nu mai puțin de 13 curse aeriene, de la Iași și Bacău, au fost deviate pe Aeroportul Ștefan cel Mare.

Aproape 170 de turiști care trebuiau să ajungă în Egipt, printre care și suceveni și-au petrecut noaptea de Revelion în Aeroportul Suceava

O cursă de vacanță în care se aflau și suceveni, pe ruta Iași - Șharm el-Șeikh, în Egipt, care avea programată plecarea pe 31 decembrie, la ora 15:00, a decolat în cele din urmă de la Suceava abia pe 1 ianuarie, la ora 5.30 dimineață. Până la plecarea avionului către Egipt, turiștii, printre ei și suceveni, au petrecut noaptea de Revelion în aeroportul sucevean.

Zborul charter de vacanță trebuia să plece din Iași la ora 15.00, pe 31 ianuarie. Din cauza ceții însă, avionul, care venea din Egipt cu alt grup de turiști, a aterizat în cele din urmă la Suceava.

Grupul care avea în program Revelionul în Egipt a fost transferat de la Iași la Suceava cu autocarele iar zborul a putut decola din Suceava abia pe 1 ianuarie, la ora 5.30.

Agenția organizatoare a căutat soluții rapide ca oamenii sa nu piardă de tot vacanțele și zborul să fie totuși efectuat, chiar dacă cu întârziere. Soluția cea mai nefericită era anularea completă a zborului.