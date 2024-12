Luni, 16 Decembrie 2024 (14:57:40)

Cu ocazia ultimei conferințe de presă organizate în 2024, conducerea singurei instituții culturale a municipalității sucevene – Teatrul ”Matei Vișniec”, a prezentat și un scurt bilanț de activitate, menționând și câteva din planurile pentru 2025. Managerul TMMVS, Angela Zarojanu, a făcut o scurtă prezentare a activităților care au avut loc:

”Am avut un an bogat în evenimente, care s-au bucurat de apreciere și larg interes. Am reușit să oferim comunității tot ceea ce ne-am propus și ne-au fost alături mii de suceveni, care au ales să se bucure de artă și de frumos în cele mai interesante forme și culori. Concret, pe parcursul acestui an, au văzut lumina reflectoarelor patru spectacole noi:

- „Căpșuni de zăpadă”, de Petro Ionescu, regia Cosmin Panaite;

- „Occident Express Ro”, de Matei Vișniec, regia Alain Timár;

- „Cum l-am îngropat pe Stalin”, de Artur Solomonov, regia Theodor Cristian Popescu;

- „Iepurele alb, iepurele roșu”, de Nassim Soleimanpour.

Publicul sucevean s-a declarat încântat de ceea ce am făcut la teatru – am avut în total 88 de reprezentații anul acesta, din care 18 au fost spectacole pentru copii.

Am mai avut 7 conferințe publice, patru lansări de carte, trei concerte, șapte expoziții de pictură, fotografie, desene, șase ateliere, patru spectacole stradale și 12 evenimente culturale diverse.

Ca evenimente de mare anvergură am avut Festivalul Zilele Teatrului ”Matei Vișniec” Suceava, care a fost foarte bine primit, datorită spectacolelor care au avut loc și a invitaților din țară și din străinătate, precum și a evenimentelor organizate, care au făcut să se vorbească și să se scrie de el nu doar la nivel național, ci și internațional. Dar a mai fost organizat un set de evenimente care au marcat 9 ani de teatru la Suceava, 24 septembrie fiind data când s-a semnat certificatul de naștere al instituției, o sărbătoare care deschide într-un mod festiv stagiunea teatrală în fiecare an.

Tot anul acesta am avut patru evenimente finanțate de Ministerul Culturii și unul de către UNITER, dar am avut și 13 participări la festivaluri cu renume, din țară și din străinătate”.

Managerul TMMVS a mai precizat că în perioada imediat următoare, Alain Timár, regizorul unuia dintre cele mai apreciate spectacole de anul acesta - „Occident Express Ro” de Matei Vișniec, va primi Premiul pentru cea mai bună regie a unei piese de teatru românești, în cadrul Galei Premiilor Revistei „Rinocerul” 2024, ediția a V-a, organizată de Fundația „Spirit românesc Pro – Arte și Caritate” în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat din București.

”Este un scurt bilanț, care ne responsabilizează și ne face să intrăm cu gânduri mari în noul an. 2025 este un an foarte important pentru noi, pentru că vom avea 10 ani de teatru și ne pregătim deja să marcăm acest moment important”, a mai spus Angela Zarojanu, prezentă la conferință împreună cu echipa care lucrează la viitoarea premieră a teatrului sucevean, în regia apreciatului Andrei Măjeri.