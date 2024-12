Nu știu ce va fi făcut FCSB aseară la Farul, în derby-ul ultimelor două campioane, dar știu ce a făcut CFR Cluj: egal la Slobozia, cu Unirea. Desigur, meritau să le menționez primele pe U Cluj, Dinamo și Universitatea Craiova, care și-au câștigat meciurile și sunt peste CFR în clasament, dar aceasta din urmă este (sau măcar era) percepută ca principala rivală la titlu pentru FCSB. Indiferent ce vor fi făcut la Ovidiu, bucureștenii se vor păstra deasupra în clasament, la momentul când bifăm etapa cu numărul 20, adică suntem la două treimi din sezonul regulat. Și chiar dacă diferența de puncte nu e deloc însemnată, ea urmând să se mai și înjumătățească, în schimb la nivel de joc pare uriașă. Iar asta în condițiile în care FCSB duce în paralel o campanie de succes în Liga Europa! Este evident că Dan Petrescu nu izbutește să stoarcă o calitate rezonabilă de la lotul actual, însă nu pierd prilejul de a reitera o afirmație anterioară: transferul lui Bîrligea este cel care a inversat balanța! E cu dublu impact, ca la meciurile acelea numite de 6 puncte, adică nu numai că scazi golgheterul de la tine, dar îl adaugi la ceilalți! Unde ar fi fost CFR cu golurile pe care le-ar fi reușit Bîrligea, unde ar fi FCSB fără golurile sale? Dacă ne uităm la parcursul european, vedem și acolo influența masivă a fostului atacant clujean. La ultimul meci, egalul fără goluri de la Hoffenheim a fost obținut fără Bîrligea, adică e meritul echipei pentru soliditate, dar nici nu a înscris, având doar o singură ocazie mai mare de a o face. Concret, nu prea are cine s-o bage în poartă în lipsa lui. Următorul golgheter de la FCSB e de fapt un pasator, Olaru. Play-off-ul pare deja conturat, teoretic doar pentru ultimul loc, al 6-lea, se mai duce lupta. Iar dacă Rapid nu se trezește, riscă să fie surpriza neplăcută a campionatului. Giuleștenii au meci acasă în seara asta, cu Gloria Buzău, deci o bună ocazie de a egala Petrolul în clasament și de a se apropia la un punct de Sepsi, locatara cu chirie, deocamdată, a ultimului loc de play-off. Iar peste Rapid vine derby-ul cu Dinamo, etapa viitoare, cea care va trage cortina peste un an fotbalistic neașteptat de bun. Pe care îl vom (mai) pomeni.