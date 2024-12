Another Kind of Christmas, editia a VIII-a

Luni, 9 Decembrie 2024 (12:06:01)

A VIII-a ediție a Concursului în limba engleză „Another kind of Christmas” a stat sub semnul creativității, al entuziasmului, prieteniei și colaborării.

Competiția interdisciplinară inițiată de prof. Ioana Dochia, de la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, și susținută de numeroși parteneri și colaboratori, a atras peste 100 de elevi din județ.

Au avut oportunitatea de a-și exersa abilitățile de comunicare în limba engleză, abilități practice, de argumentare, creativitatea, aceștia venind în fața colegilor și a juriului cu momente care să-i pună în valoare și care să-i aducă mai aproape de podium.

Vineri, 6 decembrie, la Salon Zamca Regal, într-o atmosferă destinsă și cordială, fiecare a făcut dovada talentului său la una dintre cele șase secțiuni:

o Christmas talent show (proba care a atras cei mai mulți concurenți, unde aceștia au cântat, au recitat, au făcut numere de magie etc.);

o X-mas goodies (concurenții au gătit bucate tradiționale de Crăciun din diverse zone ale lumii);

o Chrismas Art (expoziție de tablouri și grafică);

o Digital Christmas (competențe digitale - printre altele, un elev a explicat cum se realizează un cântec de Crăciun, în dar, pentru cei dragi, cu ajutorul ChatGbt);

o My Christmas Business (idei de afaceri ale elevilor);

o Christmas Tree (brazi realizați de elevi din materiale reciclabile).

· „Un prilej de bucurie, colaborare, amintiri frumoase, pe care să le păstreze în inimă peste ani”

Despre „ Another kind of Christmas”, ce își propune această competiție și ce impact are asupra elevilor ne-a povestit prof. Ioana Dochia: „Evenimentul este un prilej de a celebra nu doar cunoașterea, creativitatea și munca în echipă, ci și valorile care ne unesc ca o comunitate. Astăzi sunt 106 participanți, fiecare dintre ei aducând talentul și entuziasmul lor unic.

Însă mai mult decât o competiție sau o festivitate, această zi este despre conexiuni - între elevi și profesori, între colegi, între prieteni.

Scopul nostru este să construim o comunitate care să promoveze valori comune și să ne inspire reciproc. Vreau ca acest eveniment să fie pentru elevi un prilej de bucurie, colaborare, amintiri frumoase, pe care să le păstreze în inimă peste ani”.

Iar evenimentul organizat în ziua de prăznuire a Sfântului Nicolae a fost întocmai.

O întâlnire aparte, plină de zâmbete, inspirație și momente prețioase, unde colindele, momentele artistice și bunătățile tradiționale au adus zâmbete și bucurie tuturor participanților.

O întâlnire în cadrul căreia creativitatea și talentul au fost puse în evidență și apreciate de asistență.

O întâlnire în cadrul căreia apetența pentru limba engleză s-a împletit cu buna dispoziție.

„<Another kind of Christmas> a pornit timid, dintr-o sală de clasă, din dorința de a avea valori comune, de a întări legătura dintre profesori și elevi, pentru a le crea acestora din urmă niște amintiri plăcute legate de școală”, a mai punctat prof. Dochia, aceasta mulțumindu-le sponsorilor, partenerilor, voluntarilor, antreprenorilor, ONG-urilor care au sprijinit evenimentul.