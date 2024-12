Joi, 5 Decembrie 2024 (16:18:25)

Pe handbaliștii de la CSU Suceava îi așteaptă un adevărat tur de forță pe finalul acestui an, urmând să dispute ultimele trei partide din 2024 în decurs de doar șapte zile. Sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 18.00, în cea din urmă rundă din tur, universitarii vor evolua în deplasare, cu CSM Odorheiu Secuiesc, după care vor juca pe terenul Stelei, miercuri, 11 decembrie, cu începere de la ora 15.00, direct pe PRO Arena, într-un joc contând pentru prima etapă a returului. Sucevenii vor încheia anul cu un joc în sala „Dumitru Bernicu”, în ziua de sâmbătă, 14 decembrie.

„Ne așteaptă o săptămână extraordinar de dificilă. Formațiile CSM Odorheiu Secuiesc și Steaua sunt în mare nevoie de puncte și în mod sigur își propun să își scoată pârleala cu noi. Echipa din Harghita s-a întărit foarte mult după ce a promovat în Liga Națională, a făcut investiții transferând jucători buni din țară și străinătate. Însă avem și noi o anumită experiență la nivelul primului eșalon, așa că știm ce ne așteaptă și ne dorim să câștigăm acest joc. Tratăm fiecare meci în parte cu maximă seriozitate, de aceea sunt concentrați acum pe primul duel, cel de la Odorheiu Secuiesc. Avem însă șansele noastre și în ultimele două dispute din acest an, în condițiile în care în tur am învins Steaua, la Suceava, iar cu CSM București, în Capitală, am cedat la limită, dintr-un gol încasat în ultima secundă”, a declarat antrenorul principal Bogdan Șoldănescu.

Programul etapei a XIII-a:

Steaua București – CSM Vaslui

CSM Bacău – Potaissa Turda

CSM București – CSM Făgăraș

SCM Poli Timișoara – HC Buzău

Dinamo București – Minaur Baia Mare

CSM Focșani – CSM Constanța

CSM Odorheiu Secuiesc – CSU Suceava

Clasament

1 Dinamo București 10 10 0 0 360:262 30

2 Minaur Baia Mare 12 9 1 2 375:338 28

3 CSM Constanța 11 8 1 2 331:291 25

4 Potaissa Turda 9 8 0 1 306:266 24

5 HC Buzău 12 8 0 4 360:354 24

6 CSM Bucureşti 11 5 1 5 300:297 16

7 CSU Suceava 12 5 1 6 389:392 16

8 CSM Vaslui 12 5 1 6 323:366 16

9 CSM Bacău 12 4 1 7 339:346 13

10 SCM Poli Timişoara 12 4 1 7 311:326 13

11 CSM Focșani 11 2 4 5 296:313 10

12 Steaua București 12 3 1 8 370:395 10

13 CSM Odorheiu Secuiesc 12 2 2 8 318:353 8

14 CSM Făgăraş 12 0 0 12 302:381 0