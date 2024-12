Seara de Poezie 5, sub genericul „De acum înainte. Poetry for Europe. Always Free Reading”

Joi, 5 Decembrie 2024 (13:37:52)

Casa de Poezie Light of ink & Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Zidul de Hârtie, vă invită sâmbătă, 7 decembrie 2024, începând cu ora 19.00, la Seara de Poezie 5 (serile 2024 iarna), organizată în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (Mun. Suceava, Strada Bistriței 8, Cartier Obcini).Seara de Poezie se va desfășura sub genericul “De acum înainte. Poetry for Europe. Always Free Reading”.Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar.Moderatoare, poeta Adela Șulea.Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink. Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.