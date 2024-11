Marţi, 26 Noiembrie 2024 (14:01:23)

Primarul PMP din Botoșana, Andrei Sticleț, și-a declarat susținerea pentru candidații PSD Suceava la alegerile parlamentare de pe data de 1 decembrie și i-a îndemnat pe locuitorii comunei pe care o conduce că facă același lucru. Andrei Sticleț a spus că a luat această decizie după ce a discutat în mai multe rânduri cu președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. „Dragi locuitori ai comunei Botoșana. M-ați ales să reprezint frumoasa noastră comunitate și să fac tot ce îmi stă în puteri să continuăm dezvoltarea comunei noastre.

Trebuie să atragem cât mai multe fonduri pentru Botoșana, iar pentru acest lucru am nevoie de sprijin din partea parlamentarilor suceveni, sprijin guvernamental și, nu în ultimul rând, suportul administrației județene. Vă mărturisesc că am stat de vorbă în repetate rânduri cu președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Șoldan, și am rămas plăcut surprins de determinarea lui de a ajuta fiecare comunitate din județ să se dezvolte.

E tânăr ca și mine, dornic să arate că se poate face o administrație performantă în județ.

Dar, oricât de bine intenționat ar fi, nu le poate face pe toate de unul singur.

Are nevoie de o echipă puternică. La fel cum nici eu, fără sprijin, nu mă voi putea lupta pentru Botoșana, pentru proiectele noastre, așa cum îmi doresc”, a transmis Andrei Sticleț.

El a spus că s-a decis să i se alăture lui Gheorghe Șoldan și directorului Liceului Tehnologic din Cajvana, Nicolae Robu, în calitate de consilier județean și să sprijine echipa de parlamentari ai PSD Suceava, pentru că județul Suceava și comuna Botoșana au nevoie să fie cât mai bine reprezentate în Parlament de o echipă unită în jurul președintelui Consiliului Județean. „Fiecare vot de duminică înseamnă o șansă în plus pentru comunitatea noastră. Pentru o echipă care să se implice, alături de Gheorghe Șoldan, pentru binele județului Suceava. Pentru binele comunei Botoșana”, a încheiat Andrei Sticleț.