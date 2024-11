Marţi, 26 Noiembrie 2024 (09:52:44)

Omnia Centrum a împlinit 10 ani de performanță, dedicație și evoluție, împreună cu fiecare client, prieten, partener. Este o poveste scrisă împreună, o povestea care a început acum zece ani. Recunoștință și emoție.

Pe 21 noiembrie 2014, Camelia Ciuchea, ulterior Ivan, deschidea ușile sălii Victoria 21 Gym, cu visul de a crea un loc, o comunitate unde fiecare persoană să poată găsi motivație și sprijin în drumul spre un stil de viață sănătos. A fost începutul unei călătorii care, iată, continuă să inspire și să adune o comunitate extraordinară de oameni. O călătorie începută alături de antrenorul Cătălin Bunduc și de nutriționistul dietetician Oana Bunduc, în ziua în care fiica lor, Maria, venea pe lume.

Astăzi, privim înapoi la un deceniu de muncă, în care am crescut și ne-am diversificat, am adăugat noi servicii și am extins spațiile. Am creat un concept care înseamnă mult mai mult decât o sală de sport – înseamnă o familie, o comunitate, un loc unde visurile, sacrificiile și progresul se întâlnesc zi de zi.

Am învățat că succesul nu vine niciodată ușor și că fiecare dificultate este o oportunitate de a deveni mai buni. Voi, clienții noștri, ne-ați fost alături în fiecare pas, în fiecare provocare. Vă mulțumim pentru încrederea și loialitatea voastră, fiecare dintre voi a adus ceva unic în această poveste, iar fără voi Omnia Centrum nu ar fi fost niciodată ce este astăzi.

· Recunoștință

Cu multă recunoștință, vrem să mulțumim celor doi clienți care au fost alături de noi încă din prima zi: Iulian Rudnic și Roxana Grosu. Vă mulțumim pentru încrederea voastră și pentru că ați ales să faceți parte din familia Omnia timp de 10 ani. Ca semn al aprecierii noastre, vă oferim câte un Voucher Aniversar Special de 1.000 de lei.

De asemenea, fără sprijinul, produsele și inovațiile furnizorilor noștri nu am fi reușit să oferim aceleași servicii de calitate. Mulțumim, Beauty One, pentru profesionalism, pentru că ne-ați însoțit în acest parcurs.

· Echipa Omnia Centrum

Omnia nu ar fi fost ce este acum fără cei care au devenit pilonii de bază ai întregului concept. Am avut onoarea de a construi o echipă fantastică și de a cunoaște oameni minunați. Mulțumim fiecărei persoane care face parte din echipa noastră:

· Cătălin Bunduc, primul antrenor acreditat în Suceava pentru platforma Procedos, cu o pasiune imensă pentru sport și performanță, care a pus suflet în fiecare antrenament, motivându-i pe clienți să își depășească limitele și să obțină rezultate remarcabile. El a adaptat programele de antrenament în funcție de nevoile și capacitățile fiecărui client, asigurându-se că aceștia evoluează în siguranță și eficient. Alături de el și de Omnia Centrum este Oana Bunduc, care ne-a ghidat spre o alimentație echilibrată și sănătoasă.

· Vasilica Stanciu, care ne-a întâmpinat la recepție cu zâmbetul ei cald încă de la vârsta de 18 ani. La fel cum Beny Polocoșeru și Marinela Baltag, cu energia lor prietenoasă, au gestionat cu răbdare și profesionalism fiecare interacțiune.

· Nely Hîncu, un antrenor perseverent în motivarea și sprijinirea clienților pentru a depăși obstacolele mentale și a rămâne concentrați pe progres, dedicat să ajute oamenii să își atingă obiectivele de performanță fizică și sănătate.

· Lucian Huțanu și Victorin Ciocoi, doi antrenori care au darul de a inspira, cu o abordare atentă și personalizată, asigurându-se că fiecare client atinge obiectivele dorite, fie că este vorba de tonifiere, slăbire sau creșterea masei musculare.

În completarea serviciilor de fitness și nutriție, conceptul nostru a inovat cu servicii destinate îngrijirii corpului, care îmbină tehnici inovatoare și aparatură de ultimă generație, pentru a oferi tratamente personalizate adaptate nevoilor clienților noștri.

· Doamna Angela, „mama” noastră înțeleaptă, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul remodelării corporale, deține cunoștințe ce îi permit să identifice rapid zonele problematice și să aplice tehnici care favorizează circulația, eliminarea toxinelor și tonifierea musculară.

· Roxana Galaction este cea responsabilă de înțelegerea nevoilor fiecărui client, pentru diagnosticarea și personalizarea eficientă a tratamentelor de remodelare corporale cu proceduri de ultimă generație. Pentru ea, rezultatele vizibile obținute și satisfacția clientului sunt cea mai mare recompensă.

· Teodora Hetrea, un cosmetician dedicat perfecționării continue în arta frumuseții, care înțelege că frumusețea este o artă în continuă evoluție, iar pentru a oferi clienților cele mai bune servicii, investește constant timp și energie în dezvoltarea sa profesională, studiind mereu noile tendințe, tehnici și tehnologii din domeniul cosmeticii.

· Pantelimon Boca, fondatorul cabinetului de medicină fizică „Sfântul Pantelimon” și fiziokinetoterapeutul care face posibilă recuperarea medicală fără intervenții chirurgicale, prin echipamente moderne și tehnici avansate.

· Florentin, maseurul nostru care realizează fiecare sesiune de masaj cu dăruire, într-un cadru relaxant, pentru a oferi nu doar transformări fizice, ci și o stare generală de bine și echilibru.

· Andreea Zimbru și Isabela Elisei, instructorii de aerobic care transformă fiecare clasă într-o explozie de energie și ajută nu doar la îmbunătățirea fizică a participanților, dar contribuie și la starea lor emoțională, oferindu-le un mediu dinamic, distractiv și motivant.

· Mihai și Tash Constantinescu, minunații noștri dansatori profesioniști care au adus un suflu nou în Suceava, prin înființarea școlii Omnia Ballet, formând sute de copii talentați. O școală de balet de performanță, ce a câștigat nenumărate cupe, premii internaționale și a schimbat viața a sute de copii, ajungând pe scenele internaționale ale lumii.

· Miriam Bălănică, un nail artist talentat, un adevărat creator de frumusețe, capabil să transforme fiecare unghie într-o operă de artă, combinând tehnicile impecabile cu o creativitate impresionantă.

· Și nu în ultimul rând, SURPRIZA ANULUI 2025, Andrei Antoniu, un adevărat ambasador al eleganței masculine, care va deschide Barbershop Gents by Omnia, un loc dedicat bărbaților, unde va oferi servicii complete de îngrijire personală.

Acești 10 ani au fost doar începutul. Cu fiecare pas, cu fiecare an, am crescut împreună și am învățat. Privim acum spre viitor cu speranță, cu dorința de a continua să ne depășim limitele.

La mulți ani, Omnia Centrum!

Cu apreciere și recunoștință, Echipa Omnia