Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a parcursul noul tronson al autostrăzii A7 care a fost deschis circulației rutiere, el oprindu-se la un moment dat în dreptul unui indicator pe care scrie direcția Suceava – Siret. Gheorghe Flutur a declarat că îl bucură faptul că în urma demersurilor pe care le-a făcut în ultimii doi ani și jumătate această autostradă a Moldovei va ajunge până la Suceava și Siret.

„Dragi suceveni, ce scrie în spatele meu? Autostrada A7 Suceava - Siret. Această autostradă mergea până la Pașcani. Mă bucur că am făcut demersuri doi ani și jumătate pentru ca această autostradă A7 să se continue și spre Suceava și spre Siret. Asta scrie pe acest panou și sper să devină realitate. Am muncit și eu mult pentru ca această autostradă să se construiască în zona Moldovei. Moldova poate scăpa de sărăcie, poate veni Diaspora înapoi acasă dacă se face autostrada A7, dacă se face Autostrada Nordului Suceava - Vatra Dornei - Baia Mare și dacă se face Autostrada Unirii. Avem nevoie de autostrăzi ca de aer. Mă bucur că am putut pune umărul și eu, dragi suceveni, ca astăzi să scrie pe această tăbliță și Siret și Suceava. Doamne ajută!”, a transmis Gheorghe Flutur.

