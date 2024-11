Guvernul condus de Marcel Ciolacu desfășoară în prezent 30 de programe de sprijin și integrare pentru tinerii NEETs (n.r. not in employment, education or training), adică tinerii care nu sunt încadrați în muncă, educație sau formare. De asemenea, în programul pentru România propus de PSD, un buget de 6 miliarde de euro este alocat educației, dintre care 470 de milioane de euro sunt doar pentru dezvoltarea învățământului tehnologic, spre exemplu. Este paradoxul situației în care se află premierul Marcel Ciolacu, acuzat recent de opoziție ca ar fi jignit tinerii care pleacă din România. Nimic mai fals, a explicat Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii și în prezent primar al Craiovei, duminică, într-o postare pe Facebook.

Olguța Vasilescu: “În campania electorală, nici măcar faptele bune nu rămân nepedepsite”

“Guvernul are în prezent peste 30 de programe care sprijină tinerii NEETs, adică tinerii care fie au abandonat școala, fie nu au vreo calificare pentru a-și găsi un loc de muncă și, în multe cazuri, preferă să părăsească țara pentru a-și face un rost. Pentru ei trebuie create mai multe locuri la învățământul dual, pentru ei trebuie ca statul sa lanseze și alte programe și viitorul președinte trebuie să ajute aceste demersuri. La ei s-a referit Marcel Ciolacu atunci când a vorbit despre românii fără o calificare, nu la Diaspora în ansamblul său.(…) Marcel Ciolacu pentru că este primul premier care îi face și pe cei care au rămas acasă și pe cei plecați departe de ea să se simtă mândri că sunt români! Sigur, în campania electorală, nici măcar faptele bune nu rămân nepedepsite de adversarii politici, care schimbă contextul cât să le cadă lor bine!”, a scris Lia Olguța Vasilescu duminica, pe Facebook.

Premierul Ciolacu: “Obligația statului trebuie să fie să îi educe pe acești copii să știe o meserie”

O declarație similară a făcut și premierul Marcel Ciolacu, pe TikTok:

“Am vorbit nu de mult la congresul Partidei Romilor și într-o frază mai lungă am explicat cât de important este, împreună cu părinții, să le creăm copiilor noștri opțiunea de a alege. Dacă aleg o anumită meserie, dacă aleg să rămână în România, dacă aleg să plece în străinătate, trebuie să fie decizia lor. Obligația și a părintelui și a statului trebuie să fie să îi educe pe acești copii să știe o meserie. E dreptul lor unde se opresc în acest lanț de a învăța, dar nu să plece dintr-o nevoie de a supraviețui undeva, fiindcă acest lucru s-a întâmplat. Nu m-aș putea uita în oglindă știind că tinerii pleacă să supraviețuiască în altă țară unde ar fi plătiți prost. (…) Normal, fiind în campanie electorala au tăiat doar 5 secunde și s-au transmis pe TikTok, dar face parte din sportul în care m-am băgat.”

Adaptarea programei școlare la nevoile pieței muncii

În același context, pe lângă cele 30 de programe desfășurate deja de guvernul condus de Marcel Ciolacu, acesta a anunțat și, în calitate de candidat la președinția României, faptul că 6 miliarde de euro din programul său sunt destinate educației, dintre care 470 de milioane de lei numai pentru învățământul tehnologic. Alături de învățământul dual, aceste demersuri ar adapta ciclurile de formare ale elevilor la nevoile reale ale pieței muncii din România, astfel încât imediat după absolvire ei să poată avea o meserie sigură și bine plătită în industrie.

Acces egal la educație pentru toți

Pentru a răspunde acestor probleme sociale, PSD a pus accentul, în Programul pentru România, pe educația timpurie și programe de învățare remedială, care ar micșoara rata abandonului școlar. Social democrații au introdus și accesul crescut la educație pentru copiii vulnerabili.

Programul prevede astfel intervenții suplimentare la nivelul unităților de învățământ de stat cu risc ridicat de abandon școlar și grad ridicat de marginalizare sau subreprezentate. Mai exact, persoanele cu cerințe educaționale speciale, absolvenții de liceu din mediul rural și persoanele aparținând minorității rome.

PSD și Marcel Ciolacu au demonstrat că sunt cei care cresc veniturile românilor, salariul minim și pensiile. Calea sigură pentru România trebuie să conțină reindustrializarea economiei naționale și finalizarea autostrăzilor, oferind în același timp tuturor românilor, din țară și din diaspora, acces egal la sănătate și educație și un program național de protejare a tinerilor de droguri.

