Marţi, 19 Noiembrie 2024 (14:27:44)

Casa de Poezie Light of ink & Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Editura LETRAS, invită publicul sucevean, sâmbătă, 23 noiembrie 2024, începând cu ora 19.00, la Seara de Poezie 4 (serile 2024 toamna), organizată în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, Strada Bistriței 8, Cartier Obcini).

Invitata specială a ediției este poeta Limona Rusu. În cadrul Serii de Poezie, va fi lansat volumul “neoficial sunt afrodita” (Editura LETRAS, 2024). Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Moderatoare, poeta Adela Șulea. Debutează la Seara de Poezie poeta Theodora Sterpu.

Limona Rusu (n. 1965, Suceava) este poetă și promotoare culturală, membră a Societății Scriitorilor Bucovineni. Avocată, membră a Baroului Suceava. A publicat din 2016, anul debutului editorial, mai multe volume de poezii. A obținut premii & distincții la numeroase festivaluri și concursuri literare. Este fondatoare a Salonului de Cultură şi Spiritualitate “Ion Grămadă” și a Festivalului “Cult’Art - Bucovina”. Este prezentă în mai multe antologii, apărute sub egida editurilor Rocart, Liric Graph, Edith Graph etc. A publicat în reviste de profil: Amurg sentimental, Clubul Artelor, Revista Surâsul Bucovinei, Apollon etc.

„Deși utilizează o recuzită poetică aparent vetustă, poezia Limonei Rusu sondează profunzimile și zonele limitrofe epifaniilor. Dimensiunea onirică, temă recurentă, își trage seva din cotidianul frust. Totuși, printr-o formulă de tip barbian, imaginile se sedimentează în mântuit azur, un joc fecund al identității purificate estetic și asezate în etapele unui algoritm propriu. Neținând cont de formule la modă, de racordare la vreo generație poetică, Limona Rusu scrie având conștiința unei alterități care se mulează pe propriul program estetic, în care vibrează energii și formule sufletești comune”, susține Vlad Sibechi.

Theodora Sterpu (n. 2006, Iași) este elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” din Iaşi, profil filologie-media. Este membră a Clubului de Lectură Alecart din Iași. A obținut mai multe premii la concursuri literare importante. A publicat poeme pe platformele culturale Noise Poetry & O mie de semne, în revistele Poesis Internaţional & Familia. A participat în cadrul FILIT 2024 la trei evenimente dedicate poeților tineri: Poetic Hub, Noaptea albă a poeziei & Zoon Poetikon. Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian, coordonatorul Casei de Poezie Light of ink. Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.