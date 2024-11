Luni, 18 Noiembrie 2024 (14:34:18)

Primarul PNL al comunei Râșca, Ionuț Andreica, a decis să susțină PSD la alegerile prezidențiale și parlamentare. De precizat că Ionuț Andreica este al doilea primar PNL care a făcut un astfel de anunț, după cel al primarului liberal al comunei Moara, Eduard Dziminschi. Ionuț Andreica a făcut o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, în care anunță că a luat o decizie importantă pentru viitorul comunei, „una pe care o consider esențială pentru a accelera dezvoltarea pe care o așteptăm cu toții”.

„Am decis să susțin echipa PSD la alegerile din 24 noiembrie, 1 și 8 decembrie! Așa cum mă știți, sunt un om direct și vreau să vă explic această decizie fără ocolișuri”, a spus Andreica. El a amintit că a fost membru PSD din 2016, când a fost ales consilier local. „În 2020, Partidul Social Democrat a avut un alt candidat pentru funcția de primar, iar eu am ales la acea vreme să candidez din partea PNL. Dumneavoastră ați avut încredere în mine și m-ați votat și atunci, în 2020, și acum, în 2024, și vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul constant”, le-a transmis primarul din Râșca locuitorilor comunei. El a adăugat că în ultimii ani a realizat că ritmul de dezvoltare al comunei nu a fost pe măsura dorințelor sale.

„Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar am simțit că este nevoie de o echipă mai puternică pentru a duce proiectele noastre la bun sfârșit. Îi mulțumesc fostei administrații a Consiliului Județean, dar, și aici trebuie să fiu sincer, am simțit că putea să se implice și mai mult decât a făcut-o. Nu vă ascund faptul că pentru a duce la îndeplinire proiecte importante pentru comuna noastră am cerut și sprijinul parlamentarilor PSD Suceava.

Și, așa cum declara zilele trecute și colegul meu, domnul Eduard Dziminschi, primarul comunei Moara, de fiecare dată când am avut o rugăminte, parlamentarii social-democrați nu m-au refuzat”, a mai spus primarul din Râșca.

· Primarul din Râșca îi îndeamnă pe cetățenii comunei să voteze cu PSD la alegerile parlamentare și prezidențiale

Ionuț Andreica a declarat că a avut o discuție importantă și cu actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, spunând că acesta „nu a întors spatele comunei noastre nici când era deputat”. „Acesta a fost și motivul pentru care l-am invitat la ceremonia de învestire a noului Consiliu Local și depunere a jurământului.

Am apreciat faptul că vine cu un suflu tânăr, e foarte determinat și își dorește să aducă cât mai multe investiții în județ în următorii ani, cu sprijinul Guvernului PSD și al parlamentarilor social-democrați.

Noi, la Râșca, avem proiecte mari de dus la bun sfârșit: de la rețele de apă, canalizare și gaz, drumuri și poduri la sală de sport și sediu de primărie”, a transmis Andreica.

El a subliniat că pentru toate acestea comuna are nevoie în următorul mandat de mai multă susținere din partea Consiliului Județean, de data aceasta prin președintele Gheorghe Șoldan, și de sprijin la nivel guvernamental prin echipa demnitarilor PSD din Parlamentul României.

„Acestea sunt motivele pentru care am decis să fiu alături de Partidul Social Democrat la alegerile care vor avea loc în următoarele trei duminici. Vă invit să fim împreună în această direcție și să votăm pentru dezvoltarea comunei Râșca! Numai așa vom putea aduce comuna noastră la nivelul pe care ni-l dorim cu toții”, este mesajul de final transmis de Ionuț Andreica cetățenilor din comuna Râșca.