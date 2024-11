Acțiune electorală

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, care candidează de pe primul loc pe lista acestui partid din județul Suceava pentru Camera Deputaților, s-a întâlnit cu câteva sute de locuitori ai municipiului Suceava pentru a discuta cu aceștia despre problemele pe care le au. „Am strâns câteva sute de mâini ale unor suceveni care mi-au cunoscut și apreciat munca în slujba oamenilor din ultimii ani, mai degrabă de la televizor. I-am ascultat cu atenție. Cei mai mulți se plâng de faptul că viața lor s-a scumpit, pe mulți comercianți din Piața Mare din centrul Sucevei i-am văzut cu lacrimi în ochi, umiliți de funcționari din Primăria Suceava, care le disprețuiește munca. O jumătate din piața din Suceava, cea centrală, este o ruină, o rușine pentru administrația PNL Suceava din ultimii 20 de ani”, a spus Emanuel Ungureanu.

El a spus că după discuțiile cu profesori, farmaciști, pensionari, agricultori cu mâini bătătorite, studenți, preoți, antreprenori, comercianți, oameni harnici, a constatat că aceștia sunt dornici să fie reprezentați cu cinste în fruntea statului român, la Cotroceni și în Parlamentul României.

Deputatul USR a povestit și că în cadrul acțiunii electorale din municipiul Suceava a intrat și într-un anticariat, unde a găsit o carte pe care o căuta de foarte mult timp, „Anul 1000”, scrisă de Georges Duby, care a costat doar 6 lei.

„Domnul care mi-a vândut cartea mi-a mărturisit cu tristețe că deși anticariatul este lângă Colegiul <Ciprian Porumbescu> și cărțile sunt foarte ieftine, maxim 3 tineri pe lună intră să se intereseze de achiziția unor cărți. Ca profesor, această informație m-a întristat, însă, pe seară, am vizitat o librărie din mall și am văzut mulți tineri preocupați de carte. România, Suceava, are viitor dacă investește în educație și accesul la cultură este stimulat cu programe coerente care facilitează achiziția de carte la prețuri decente.

Tinerii și seniorii, deopotrivă, trebuie să voteze Elena Lasconi în 24 noiembrie pentru președinția României și echipa USR la Camera Deputaților și Senat în 1 Decembrie.

Putem construi împreună o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!”, a declarat Emanuel Ungureanu.

