Luni, 18 Noiembrie 2024 (15:47:58)

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a solicitat demisia întregii conduceri a Inspectoratului Școlar Județean după ce a dezvăluit într-o conferință de presă că directoarea școlii din Vadu Moldovei face campanie electorală pentru PSD în această comună, dar și că are un comportament agresiv față de părinți și profesorii care au alte opțiuni politice. Bogdan Gheorghiu a dat exemplul de la Vadu Moldovei în contextul în care a vorbit despre comportamentul „de zbiri” al unor primari PSD în comunitățile pe care le conduc. „La Vadu Moldovei, organizația PSD este practic colectivul școlii de acolo, format din niște personaje extrem de agresive care se comportă extrem de urât cu copiii. Am fost în teren și se plâng oamenii. Este o doamnă directoare, Alina Iacob, care practic este inima PSD la Vadu Moldovei. Toți angajații din școală sunt activiști PSD, iar pe cei care nu au intrat în această linie i-a dat afară. Are nu știu câte plângeri la Inspectoratul Școlar Județean pentru agresiuni față de colegii ei și părinți. Ca să înțelegeți cum conduce, grupa 0, care are 26 de copii, a împărțit-o în două clase pentru a avea post soția primarului. Iar soțul dumneaei este profesor la trei materii pentru a avea justificare să aibă și el post în școală. Dar toți sunt activiști PSD la modul cel mai agresiv. Nu vorbim la modul că lipesc afișe sau fac propagandă. Nu. Amenință în stânga și în dreapta că vor fi repercusiuni dacă nu se votează PSD. Am dat acest exemplu concret de la Vadu Moldovei, dar el este unul general întâlnit în comunele unde PSD are primarii aceștia cu procente foarte mari care conduc dictatorial de foarte mulți ani, cum ar fi Boroaia, Forăști și în alte localități”, a declarat Bogdan Gheorghiu.

Întrebat de ce șeful Inspectoratului Școlar, Grigore Bocani (susținut de PNL), nu a luat nicio măsură la această școală, deputatul PNL a spus că acesta nu reușește să le țină piept celor doi adjuncți, susținuți de PSD, Gabriel Matei și Petru Crăciun. „Pe domnul Bocanci nu l-aș acuza de rea intenție, dar pe domnul Bocanci l-aș acuza de o slăbiciune în fața adjuncților care se pare că domină peisajul decizional din IȘJ Suceava. Ei sunt profesori în asta și nu sunt profesori în școli. Domnul Bocanci era profesor la Rădășeni și a fost cel care l-a devoalat pe Gheorghi Cornia când îi spunea că dacă PSD nu face nu știu ce procent la Rădășeni, el va fi dat afară din funcția de director de școală. Omul a ieșit public și pentru acest curaj merită felicitat. Dar eu vă spun că la IȘJ, din păcate, domnul Bocanci a fost dominat de prestația agresivă a celor doi adjuncți și ei o țin în brațe pe Alina Iacob de la Vadu Moldovei. Poate că ar trebui să le țină piept mai bine celor doi adjuncți. Asta e vina domnului Bocanci”, a spus Bogdan Gheorghiu.

Întrebat dacă nu se impune o demisie la nivel de IȘJ Suceava și în special a lui Grigore Bocanci, Bogdan Gheorghiu a precizat: „Să cerem demisia întregului trio. De ce doar domnul Bocanci și cei doi adjuncți nu? Ei sunt artizanii acestor porcării. De ce să rămână pe funcții? Demisia întregii conduceri, da”, a mai declarat deputatul liberal.

Comandat de PNL – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240002