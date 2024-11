Vineri, 8 Noiembrie 2024 (14:05:07)

Moment festiv în sala de ședințe a Primăriei Ipotești în ziua de 8 noiembrie, de Sf. ”Mihail și Gavril”, unde 16 cupluri de aur au fost premiate.

Evenimentul a fost oficiat de primarul Dumitru Gulei, care a ținut să felicite toate cele 16 cupluri și, totodată, să le ureze încă mulți ani împreună și să se revadă și în viitor.

Familiile care au împlinit 50 de ani de căsnicie sunt din toate satele comunei, respectiv Ipotești, Lisaura și Tișăuți, iar din partea administrației locale au primit un buchet de flori, o șampanie, o diplomă și câte 500 de lei.

”Mă bucură faptul că an de an avem un număr destul de mare de familii care ajung să împlinească jumătate de secol de când sunt împreună. Seniorii merită felicitați și dați ca exemplu generațiilor tinere. Mulți dintre ei au trecut prin vremuri grele, dar au reușit să biruie toate dificultățile și vineri am avut onoarea de a-i avea aici, la sediul Primăriei Ipotești. Pentru mine a fost o onoare să le pot înmâna aceste distincții aprobate și de consilierii locali”, a fost mesajul transmis de primarul Dumitru Gulei.

Oamenii care au fost premiați s-au declarat încântați și consideră că în acest fel munca lor de o viață își găsește recunoștința din partea administrației locale din Ipotești.

Tradiția premierii cuplurilor de aur a început la Ipotești în 2016, iar de atunci și până în prezent au primit distincții din partea Primăriei peste 120 de familii.