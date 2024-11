Vineri, 8 Noiembrie 2024 (18:18:13)

Noul Centru Cultural din Moara a fost inaugurat vineri, 8 noiembrie, în prezența unui public numeros, dar și a mai multor invitați. Slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La evenimentul derulat chiar în ziua de Sf. Mihail și Gavriil au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, parlamentari PSD, respectiv Ioan Stan, Eugen Bejinariu, Mirela Adomnicăi, Larisa Blanari și Cătălin Fediuc, dar și candidatul pentru un mandat de senator, Cristian Șologon. Printre invitați s-a numărat și deputatul Ghervazen Longher, reprezentantul minorității poloneze din România, comunitate din care face parte și primarul din Moara, Eduard Dziminschi.

A surprins poate absența parlamentarilor PNL, mai ales că primarul din Moara a fost ales din partea acestui partid. Dar anunțul făcut la finalul slujbei de sfințire, prin care Gheorghe Șoldan a salutat revenirea în ”familia social-democrată” a primarului Eduard Dziminschi, pare să fie una lămuritoare.

Printre cei care au adresat un mesaj gazdelor s-a numărat episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

”Pentru comunitatea de aici, din Moara, este o zi de sărbătoare nu doar locală, pentru că sunt și foarte mulți invitați care nu sunt de aici, ca să țină minte toată suflarea că a fost o sărbătoare mare în această după-amiază de 8 noiembrie 2024. Am chemat ajutorul lui Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare frumoasă aici. Când am intrat aici am fost întâmpinați cu un mesaj, și anume <Uniți prin cultură, facem Moara mai bună>. Excelent mesaj de întâmpinare, domnule primar, iar asta înseamnă că aveți consilieri foarte buni. Asta înseamnă că ce ai dus la moară în sac așa făină vei avea”, a arătat PS Damaschin Dorneanul în cuvântul său.

Primarul Eduard Dziminschi i-a mulțumit public pentru că și-a rupt din timpul său pentru a participa la inaugurarea și sfințirea Centrului Cultural Moara.

· Anunțul lui Gheorghe Șoldan despre revenirea primarului din Moara în familia PSD

În fața celor prezenți a vorbit și Gheorghe Şoldan, care s-a declarat impresionant de ce a găsit în comuna Moara.

"Domnul primar a reușit să facă din comuna Moara un etalon pentru județul Suceava, iar eu, ca președinte al Consiliului Județean Suceava, mi-aș dori ca toate comunitățile din județul Suceava să arate la fel ca la dumneavoastră. Asta ar însemna că ne-am făcut bine. Asta ar însemna că ne-am pus pe treabă și am reușit să facem în administrație ceea ce ne-am propus, ceea ce am promis în campania electorală”, a precizat președintele CJ Suceava.

Acesta a făcut și un anunț politic la evenimentul de vineri: ”Domnule primar, eu voi fi alături de dumneavoastră, dar vreau să vă spun, trebuie să o spun, părintele Damaschin a spus <În viață trebuie să știi când să pui virgulă>. Așa este. Și vreau să anunț ceva. Vreau să-i mulțumesc domnului primar că s-a întors acasă, în familia social-democrată, după patru ani. Aţi început proiectul acestui Centru Cultural în 2018, când eraţi în familia social-democrată, și am avut noi binecuvântarea de la Dumnezeu să inaugurați acest centru tot când sunteţi acasă, în familia social-democrată. Eu vă mulțumesc și vă doresc, domnule primar, să faceți în acest mandat mai mult decât ați făcut în celelalte două. Doamne ajută!”

· Primarul Dziminschi se bazează pe sprijinul celor de la PSD pentru dezvoltarea comunei



Primarul Eduard Dziminschi nu a contestat apropierea de PSD, dar public le-a cerut ajutorul parlamentarilor acestui partid și președintelui Consiliului Județean Suceava pentru proiectele legate de bunul mers al comunei.

”Mulțumesc angajaților primăriei, mulțumesc consilierilor locali, mulțumesc foștilor primari, dar și parlamentarilor prezenți aici, care sunt alături de noi, domnului doctor Cîrlan, primul Cetățean de Onoare al comunei, dar și tuturor cetățenilor comunei Moara și sper ca oamenii să se bucure și să folosească această investiție. De asemenea, vreau să mulțumesc constructorului, un om foarte modest, care și-a făcut însă treaba foarte bine, dar și proiectantului Beni Atodiresei. Această clădire nu putea fi ridicată fără sprijinul directoarei Manuela Pătrășcoiu, căreia îi mulțumesc în mod deosebit.

Ați spus, domnule președinte, că bine am venit acasă. Da, așa este, prima oară am fost ales din partea PSD și de aceea am și revenit, dar trebuie să știu că și dumneavoastră (n.r. – Gheorghe Șoldan) veți fi alături de comuna Moara și locuitorii acesteia”, a spus Eduard Dziminschi.

Un alt invitat prezent, deputatul Ghervazen Longher, s-a adresat celor prezenți și a amintit originea comună etnică pe care o are cu primarul Dziminschi.

”Mă bucur ca în calitate de președinte al Uniunii Polonezilor din România să asist la această sărbătoare a comunității din Moara și vreau să vă felicit pentru acest locaș pentru că strămoșii noștri polonezi, când au venit în România, au venit ca să muncească și să lase ceva în urma lor. Îmi place de fiecare dată să spun că au lăsat în urmă Dom Polski din centrul Sucevei, care este și un centru cultural, și iată că și aici, la Moara, lăsați urme. Vei face parte pentru totdeauna din familia noastră poloneză și noi ne mândrim cu asta”, i-a transmis Ghervazen Longher primarului din Moara.

După discursuri a început și balul la care au cântat formațiile conduse de Dinu Croitor și Călin Brăteanu, reînviindu-se astfel o tradiție mai veche, dar care se pierduse de-a lungul anilor.