Joi, 31 Octombrie 2024 (15:08:23)

Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu va fi prezent, la Suceava, la proiecția specială a documentarului „Apă și Talpă”, despre traseul Via Transilvanica. Evenimentul va avea loc pe 13 noiembrie, filmul urmând să fie prezentat în premieră la Suceava în cinematograful Cinema City, de la ora 19:00. Filmul prezintă experiența a nouă alergători de anduranță, în frunte cu Tibi Ușeriu, care în toamna anului 2022 au răspuns provocării de a traversa țara de la un capăt la altul, pe primul traseu de lungă distanță din România, Via Transilvanica, de la Putna și până la Drobeta-Turnu Severin.

„Tibi Ușeriu, Corneliu Buliga, Eva Hochbauer, Toma Coconea și alți cinci alergători de anduranță pornesc din nord spre Dunăre, pe Via Transilvanica, cel mai lung și frumos traseu neîntrerupt din România, proaspăt amenajat. 1.400 de kilometri, peste 30.000 m diferență de nivel, în 25 de zile. Multe se vor întâmpla între aceste două borne care cuprind o țară, de la Putna la Drobeta, și zece motive pe zi pentru abandon: amenințarea urșilor și a câinilor de stână, rătăciri în noapte, alergări fără oprire pe soare și pe ploaie, până se jupoaie pielea, cad unghiile și toate măștile. Niciunul dintre participanți nu e finalist garantat, iar toți știu că suferința e inevitabilă”, se arată în prezentarea filmului făcută de Tășuleasa Social, asociația care a inițiat și a dus la bun sfârșit proiectul pentru amenajarea traseului Via Transilvanica. Președintele asociației, Alin Ușeriu, ne-a declarat, joi, că prin acest film „ne propunem să arătăm lumii Via Transilvanica prin ochii unor oameni care au alergat pe tot traseul, dar și să îi încurajăm pe cei care vor fi prezenți la eveniment să devină membri donatori ai asociației, pentru a susține întreținerea acestui traseu”.

Alin Ușeriu a ținut să sublinieze faptul că Asociația „Tășuleasa Social” are o relație „specială” cu Suceava, nu doar prin faptul că acest traseul pornește din fața Mănăstirii Putna, dar și prin aceea că în județ există parteneri importanți în realizarea acestui proiect, printre aceștia numărându-se compania Egger, clubul Rotary sau Direcția Silvică Suceava. În același timp, președintele asociației a precizat că acest film documentar va arăta publicului valoarea la care a ajuns acest traseu care străbate întreaga țară, lucru demonstrat și prin numeroasele apariții de promovare în publicații internaționale, printre care National Geographic, Time, The Telegraph, BBC Travel.

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România. Traseul începe din fața Mănăstirii Putna, se încheie la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin, și trece prin 10 județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți. Proiectul Via Transilvanica este unic în România și pune în valoare zestrea cultural-istorică a locurilor și a celor 400 de comunități din zona pe care o străbate și își propune să sprijine turismul pe îndelete și antreprenoriatul rural, tradițional românesc.