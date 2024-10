Joi, 31 Octombrie 2024 (14:32:52)

Un Start-Up în domeniul tehnologiei din Marginea, înființat de doi frați, Lucian și Călin Popescu, a devenit pionier în noul domeniu Inteligența Artificială & Drept și se bucură deja de interes ridicat.

Alte aplicații încearcă să intre și ele pe piață, dar sunt încă mult în urma celei care este disponibilă deja pe toate platformele.

Aplicația ”Avocatul Digital”, bazată pe tehnologia AI (Artificial Inteligence), lansată de câteva luni, are deja aproape 5.000 de useri (clienți uncii).

”Recent, am fost invitați la o conferință națională despre Drept și AI, la Universitatea Româno-Americană, unde am reprezentat Suceava și am avut ocazia să prezentăm și să discutam despre Avocatul Digital în fața unui public specializat. Ne bucurăm că am devenit pionieri pe harta inovației juridice”, au transmis cei doi frați.

Aplicația ”Avocatul Digital” este disponibilă pe toate platformele de pe telefon, cât și pe computerul personal și face domeniul juridic mult mai accesibil, din multe puncte de vedere.

Cei doi tineri inițiatori, Lucian și Călin Popescu, au luat un model de inteligență artificială pe care l-au ”educat” și adaptat cu toată legislația României. Așa a apărut ”Avocatul Digital”, care creează acces la informația juridică de calitate rapid și ușor, direct de pe telefon.

Concret, prin intermediul aplicației ”Avocatul Digital” orice persoană poate beneficia de consultanță juridică instant, poate genera, modifica și traduce orice tip de document juridic, are acces la legislația juridică de la Codul Penal la Codul Civil și găsește orice hotărâre judecătorească din România, prin conectarea directă a aplicației la portalul instanțelor din România.

Pe lângă Lucian și Călin Popescu, echipa care a lucrat la această aplicație este formată din alți trei oameni, Cosmin Popescu, Daniel Cîrșmar și Dumitru Mihalescu.