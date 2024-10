Sprijin

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a donat 500.000 de euro strânși prin campania „1 CM de spital”, pentru construcția unui spital la Gura Humorului. Fondurile, atrase prin donații proprii ale lui Ștefan Mandachi și prin strângeri de fonduri colective, sunt doar o parte din cei 1,6 milioane de euro pe care omul de afaceri sucevean i-a colectat în campaniile sale umanitare. Mandachi a precizat că diferențele de bani au fost folosite pentru dotarea spitalelor din Fălticeni și Suceava, acolo unde antreprenorul sucevean a achiziționat și o secție de terapie intensivă mobilă, care este funcțională și astăzi. Ștefan Mandachi a precizat că noua unitate medicală din Gura Humorului va oferi servicii pentru mai mult de 65.000 de oameni, este finalizată în proporție de 80% și mai are nevoie de fonduri pentru a putea fi dotată.

„Sunt foarte bucuros că am reușit să facem acest spital. A durat ceva vreme, dar a meritat. Este un exemplu de colaborare și perseverență între mediul privat, comunitatea locală și autorități. Eu abia acum, când am văzut ridicată construcția, am realizat impactul proiectului. Trebuie spus că la Gura Humorului, primarul, spitalul și Consiliul Local ne-au primit cu brațele deschise și s-au implicat total în proiect. Noi am donat 500.000 euro, iar ei au pus încă un milion pentru construcție și dotări. Eu am inițiat și gestionat toate strângerile de fonduri, folosindu-mă de simbolistica metrului meu de autostradă. A fost un drum foarte lung. La un moment dat, am avut o echipă de zeci de oameni pentru acest proiect. Niciun cent nu a trecut prin fundațiile mele, ci direct în Crucea Roșie, care a virat banii spitalului. Suntem la un pas să-l inaugurăm și nu mă îndoiesc că vom putea face acest lucru cât de curând cu ajutorul celor care ne vor sprijini”, a declarat Ștefan Mandachi.

Spitalul din Gura Humorului va oferi o gamă largă de servicii medicale și va include secții de recuperare pulmonară, osteo-articulară și neurologică. Noua unitate medicală din Bucovina este una modernă, construită la standardele internaționale și care beneficiază deja de dotările necesare.

„Toate agregatele există deja, așteaptă să fie date în funcțiune. Și medici există. Mai avem nevoie însă de un mic ajutor din partea donatorilor, fie ei antreprenori sau simpli cetățeni, pentru ca acest proiect menit să vină în sprijinul semenilor noștri să fie pe deplin funcțional. Orice contribuție este formidabilă și este la fel de importantă ca a tuturor celorlalți care s-au implicat deja”, a mai precizat Ștefan Mandachi.

Primarul Marius Ursaciuc a mulțumit celor care au contribuit la realizarea acestui spital

La rândul său, primarul din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a salutat implicarea oamenilor în acest proiect. „Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit pentru ca locuitorii din Humor să aibă parte de servicii medicale de calitate, fără să fie nevoiți să se deplaseze zeci sau poate sute de kilometri”.

Omul de afaceri este cunoscut în România, dar și peste hotare, nu doar prin proiectele sale antreprenoriale de succes, ci și prin inițiativele caritabile și sociale derulate prin numeroase campanii.

Astfel, proiectul „1CM de spital”, în cadrul căruia Ștefan Mandachi a donat bani, bunuri și servicii în valoare de peste 500.000 de euro, a generat 1,6 milioane de euro care au permis achiziționarea a mii de echipamente medicale și consumabile, precum și a unei Secții de terapie intensivă mobilă. Este cea mai mare sumă strânsă în cadrul unei campanii umanitare începută în timpul pandemiei. În urmă cu trei ani, Ștefan Mandachi a construit prima sa fântână din Africa, în Uganda. De atunci, peste 200 de fântâni au fost construite prin donațiile românilor, care i-au urmat exemplul.

Persoanele care vor să sprijine financiar finalizarea spitalului din Gura Humorului pot contribui cu donații făcute prin intermediul Asociației umanitare Jeni Mandachi (R040INGB0000999910636532).