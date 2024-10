Marţi, 22 Octombrie 2024 (20:03:21)

Primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr, a depus jurământul pentru al doilea mandat la conducerea acestei comune. Ceremonia a avut loc marți, în prezența președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a deputatului liberal Angelica Fădor, a prefectului Alexandru Moldovan, a președintelui Organizației Oamenilor de Afaceri din PNL Suceava, Dumitru Mihalescul, și a mai multor primari din localitățile învecinate, precum și a liderului PMP Suceava, Marian Andronache, care recent s-a alăturat liberalilor. În deschiderea evenimentului, o tânără din Marginea a intonat Imnul Național al României, după care un sobor de preoți a oficiat o slujbă de binecuvântare. Ceremonia a început cu depunerea jurământului de către noii consilieri locali. A urmat apoi depunerea jurământului de către primarul Gheorghe Lazăr, acesta câștigând un nou mandat la alegerile din 9 iunie cu 57% din voturi.

În cuvântul său, primarul Gheorghe Lazăr a ținut să-i asigure pe cetățenii comunei că va fi primarul tuturor, indiferent dacă l-au votat, dacă s-au prezentat sau nu la vot, sau dacă au votat pe altcineva. „Mă bucur și mă simt deosebit de onorat pentru că astăzi am luat parte la constituirea Consiliului Local și la învestirea mea în funcția de primar, de data aceasta la al doilea mandat. Și mă bucur foarte mult pentru că mărginenii m-au împuternicit și m-au ales primarul lor. De asemenea, mulțumesc familiei care mi-a fost aproape în toți acești patru ani care au trecut. Au fost aproape de mine și pe timpul campaniei electorale, pentru că nu este ușor. Atunci afli foarte multe lucruri plăcute și neplăcute despre tine”, a spus Gheorghe Lazăr.

El le-a mulțumit și tuturor celor care au sprijinit Primăria Marginea în ultimii patru ani pentru realizarea mai multor proiecte importante și frumoase pentru această comună, aparatului de specialitate din primărie, consultanților, proiectanților și colegilor primari din localitățile învecinate. „Vreau să mulțumesc și colegilor din PNL pentru că de fiecare dată am primit îndrumările bune și necesare pentru localitatea Marginea. După cum știți, am fost împuterniciți de către un număr foarte mare de mărgineni, care și-au pus încrederea în noi. Am reușit să obținem un procent de 57% și nouă consilieri pentru PNL și eu spun că suntem pe drumul cel bun, după cum era și sloganul. Și nu este doar un slogan, pentru că altfel nu primeam această încredere pentru mandatul 2024-2028”, a mai spus primarul din Marginea.

El a adăugat că are mare încredere în membrii noului Consiliu Local, indiferent de culoarea politică, fiind convins că va exista o colaborare foarte bună în acest mandat. „Și asta pentru că toți trebuie să avem aceeași direcție, dezvoltarea localității Marginea. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au prezentat la vot, celor care nu s-au prezentat la vot din diverse motive și celor care au avut altă opțiune pe 9 iunie. Și vreau să îi asigur că voi fi primarul tuturor mărginenilor”, a încheiat Gheorghe Lazăr.

· Gheorghe Flutur: Marginea este comuna care a intrat în zodia investițiilor

Prezent la Marginea la ultima apariție publică în județ în calitate de președinte al CJ Suceava din acest mandat, Gheorghe Flutur a anunțat că în continuare va fi alături de această comună și de județul Suceava. Gheorghe Flutur a spus despre Marginea că este comuna care a intrat în „zodia investițiilor”, precizând că în prezent în această comună sunt proiecte de 90 de milioane de euro. „Numai apa și canalizarea, care de mult trebuiau să vină, reprezintă o investiție de peste 50 de milioane de euro. Apoi gazul metan, școlile, cămin, primărie, foarte multe lucrări. Pe mine asta mă bucură. Și vreau să îi mulțumesc primarului pentru că a înțeles că în echipă trebuie să facem toate astea”, a spus Flutur. El a adăugat că deși sunt unii „cârcotași care vin și pleacă, fac poze și cu pozele rămân”, administrația liberală din Suceava a făcut ceva bun în județul Suceava. Gheorghe Flutur a precizat că joi, când își încheie oficial mandatul de președinte al CJ Suceava, în județ rămân proiecte de peste patru miliarde de euro.