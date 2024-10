Marţi, 22 Octombrie 2024 (13:52:13)

Noul primar al comunei Botoșana, Andrei Tudorel Sticleț, de la PMP, a avut parte la ceremonia de învestire în funcție de prezența ambilor președinți ai Consiliului Județean Suceava, cel încă în funcție, liberalul Gheorghe Flutur, și cel ales, social-democratul Gheorghe Șoldan. Au participat, de asemenea, deputatul PSD Mirela Adomnicăi și fostul președinte al filialei Suceava a PMP, Marian Andronachi, între timp trecut la PNL.

Președintele Gheorghe Flutur a declarat că, deși ar fi trebuit să plece de dimineață la București, a preferat să amâne pentru că a dorit neapărat să fie de față la instalarea noului primar din comuna sa natală.

În discursul său, după ce l-a felicitat pe Andrei Sticleț și i-a urat succes, Flutur i-a mulțumit fostului primar, liberalul Ioan Gheață, și a afirmat că „peste tot în județul Suceava, chiar și acolo unde am pierdut alegerile, am mers cu primari care au făcut treabă”, enumerând investiții realizate în mandatele colegului său de partid – modernizări de drumuri, rețele de utilități – apă, canalizare, gaz metan, cămin cultural, biserici, unele cu sprijin de la Consiliul Județean.

Adresându-se direct „preacucernicilor părinți” care au oficiat partea religioasă a ceremoniei de marți, Flutur a amintit că biserica nouă a fost construită în mandatul lui Ioan Ghiață „și cât am putut am ajutat și noi”, așa cum s-a implicat în găsirea finanțării pentru consolidarea bisericii vechi - „știm bine cât a fost acolo de luptat pentru ea”.

„Mai e de făcut, pentru că tot timpul oamenii vor dori mai mult și e bine să vrea mai mult. Trebuie să fim și să fiți uniți, dincolo de disputa și lupta politică. (...) Noi am mers cu Ghiață și nu-mi pare rău că nu ne-am abandonat oamenii”, a mărturisit liderul liberal.

Acesta a mai spus că i-a cerut fostului primar Ioan Ghiață să facă „echipă strânsă în jurul actualului primar pentru că trebuie să-l ajutăm și noi și eu pentru ceea ce are nevoie Botoșana”. „Asta este, până la urmă, înțelepciunea politică. Patima că a zis cineva despre altcineva trebuie s-o aruncăm, s-o uităm. Asta ne învață și Biserica. Spun asta și pentru cel care vine mâine în locul meu, domnul Șoldan. Suceava are nevoie de dezvoltare, are nevoie de pus un cuvânt bun de la oricine ca să se întâmple ceva bun în județul ăsta. Oamenii vor mai mult și nu întotdeauna ești pe placul lor. Sunt convins că și eu am supărat, dar uitându-mă în urmă am mulțumirea sufletească de a fi făcut ceva pentru comunitatea mea, și din județul Suceava și de aici. Andrei dragă, îți doresc din tot sufletul succes, domnilor consilieri, la fel, și să contați pe mine”, a fost urarea lui Gheorghe Flutur, după care acesta s-a scuzat că trebuie să plece și a părăsit sala.