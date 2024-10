Vineri, 18 Octombrie 2024 (12:34:29)

Profesori şi doctoranzi ai Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri, Departamentului de Contabilitate, Audit şi Finanţe (DCAF), din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, au fost premiaţi în cadrul expoziției internaționale de inovație și transfer tehnologic Excellent IDEA, de la Chișinău, Republica Moldova.

Ajuns la cea de-a III-a ediție, evenimentul a reunit sub auspiciile ideilor inovatoare şi ale transferului tehnologic cercetători din mai multe ţări, dornici să-şi expună şi să-şi promoveze cele mai recente rezultate ale cercetării realizate, într-un cadru organizat.

În urma deliberării juriului internaţional, cercetătorii din cadrul FEAA au fost răsplătiţi cu medalii de aur, respectiv de argint.

Astfel, au fost distinşi cu medalia de aur:

· Anatol Melega, Veronica Grosu, pentru lucrarea “Investment Risks and Opportunities in a Global Context – Foreign Direct Investment and Transfer Pricing”;

· Sorinel Toderaș Siretean, Veronica Grosu, pentru lucrarea ”Hospital Spending - Between Reality and Necessity”;

· Cojocaru Victor, Bădicu Galina, Socoliuc Marian, pentru lucrarea “Methodological Innovations for Optimizing Cost and Revenue Accounting in the IT Sector”;

· Cosmulese Cristina Gabriela, Ionescu Bogdan-Ștefan, Topor Ioan-Dan, pentru lucrarea “Conceptualizing a Model for Assessing Stakeholder Satisfaction in Business Sustainability and Integrated Reporting”;

· Anamaria-Geanina Macovei, Ion Pârțachi, pentru lucrarea “The Impact of Financial Indicators on the Attractiveness of Foreign Direct Investment in Romania”;

· Șoimu Sergiu, Bădicu Galina, Grosu Veronica, Mihaila Svetlana, pentru cercetarea cu titlul ”Modeling Financial Statement Audit Performance”.

Cercetătorii din cadrul FEAA/USV au fost recompensaţi şi cu două medalii de argint, astfel:

· Veronica Grosu, Corina Petrescu, Marius-Sorin Ciubotariu, pentru lucrarea cu titlul ”Profilul de criticitate al IMM-urilor producătoare sub influența factorilor interni și externi asupra performanței”;

· Irina Hanganu, Marian Socoliuc, Alessandro Gherghel, pentru o cercetarea intitulată “Money Idea - Business Success Simulation App”.

Un prilej de susținere a ideilor cercetătorilor

Programul expoziției de la Chișinău a inclus mai multe categorii de concurs, respectiv inovații, invenții, prototipuri și rezultate ale proiectelor de cercetare.

Aceste contribuții au fost evaluate de către un juriu de specialitate, urmând ca cele mai valoroase contribuţii să fie recompensate cu diplome, medalii și premii.

Evenimentul îşi doreşte, an de an, să reprezinte un adevărat regal al cercetării-dezvoltării şi inovării şi un prilej de susținere a ideilor cercetătorilor din variate domenii de activitate, precum şi o modalitate de informare a societăţii asupra importanței și a beneficiilor invenţiilor şi inovațiilor.

Prof. univ. dr. Veronica Grosu, directoarea Departamentului de Contabilitate, Audit şi Finanţe din cadrul FEAA Suceava, a subliniat că “societatea civilă are nevoie de o mai bună informare privind studiile, cercetările ştiinţifice, inovarea şi transferul tehnologic, care reprezintă adevărate <motoare> ale sustenabilităţii şi care vor contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Manifestarea permite şi identificarea unor parteneriate reale între cercetători şi mediul de afaceri, precum şi extinderea posibilităţilor de implementare practică a acestor rezultate ale cercetării. Un alt aspect, pe care îl consider extrem de important, este reprezentat de faptul că astfel de evenimente pot reprezenta adevărate <scene de lansare> pentru tinerii cercetători, care pot fi astfel stimulați să se dedice activităţii de cercetare precum şi adevărate <pepiniere> pentru profesioniştii de mâine de care societatea civilă are atâta nevoie”.