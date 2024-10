Vineri, 18 Octombrie 2024 (13:29:16)

Șirul acuzațiilor între PNL și PSD Suceava pe tema presiunilor asupra primarilor și a rolului fiecărui partid în proiectele de dezvoltare a județului continuă. După ce social-democrații au afirmat că liberalii sunt campioni la „racolări de primari”, purtătorul de cuvânt al PNL, Alexandru Covașă, a transmis un comunicat de presă în care afirmă că PSD dă dovadă de ipocrizie și că „primarii asupra cărora s-au făcut și se fac presiuni știu bine ce spunem noi”. „Ați dat telefoane, ați făcut vizite, ați amenințat că nu vor primi bani, că de acum aveți toate pârghiile puterii și, dacă nu se supun, o să suporte consecințele. Asta este atitudinea care vă vine din vechime, de la un partid-stat. Vorbiți de satrapi? Nu dumneavoastră umblați cu șefi de deconcentrate prin teritoriu să arătați că aveți putere? Vreți exemple? Vă dăm”, a afirmat Covașă.

Totodată, acesta a declarat că administrația liberală a susținut și susține dezvoltarea județului, argumentând că în perioada în care la conducerea Consiliului Județean Suceava s-a aflat PNL, județul Suceava a primit cei mai mulți bani prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, peste 600 de milioane de euro.

„În administrația liberală, am descâlcit programul de aducțiune a gazului metan și 59 de primării au proiecte aprobate pentru gazul metan. Voi ce ați făcut? Ați îngropat proiectul <Utilități și mediu> cu firme rusești și plătesc bieții suceveni sume fenomenale și astăzi. În administrația liberală, am deblocat A7, care era înțepenită la Pașcani, am deblocat construirea Autostrăzii Nordului. Sper să nu o blocați. Dar cel mai important este că, în administrația liberală, primarii, indiferent de culoarea politică, au primit surse de finanțare consistente și nu a fost exclus nimeni de la finanțare, inclusiv cei de la PSD, și ei știu asta, dar nu le dați voie să vorbească”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL Suceava.

Alexandru Covașă spune că „desantul sau cohorta pesedistă” care „descalecă în localitățile conduse de liberali” arată disperare și imoralitate din partea social-democraților. „Unde nu ați putut câștiga prin vot, doriți să furați primarii. Adică munca noastră și votul cetățenilor. N-o să vă meargă”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al PNL.