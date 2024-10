Vineri, 4 Octombrie 2024 (12:26:55)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, vineri, alături de primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, la inaugurarea noii grădinițe cu program prelungit construită în acest oraș. În cuvântul său, Gheorghe Flutur a ținut să sublinieze faptul că orașul Vicovu de Sus „a renăscut” sub conducerea primarului Vasile Iliuț. „Sunt aici, cu primarul nostru inimos și harnic Vasile Iliuț, la această grădiniță cu program prelungit, cu 60 de locuri, construită pe un program european de aproape 3,5 milioane de lei. Este o investiție așteptată în Vicovu de Sus, pentru că oamenii pot să își aducă aici copiii, să îi lase și după-amiază. Au condiții excepționale, condiții europene și vreau să îl felicit pe primarul Vasile Iliuț pentru inaugurarea acestei grădinițe”, a spus Flutur.

El a remarcat faptul că de când Vicovu de Sus este condus de Vasile Iliuț, a participat la foarte multe inaugurări ale unor investiții din acest oraș. „Trebuie spus că în momentul acesta sunt opt corpuri de școli care se modernizează cu peste 4 milioane de euro. De asemenea, școlile sunt dotate cu mobilier și echipament IT, printr-un proiect de alte 3 milioane de euro și tot aici, în Vicovu de Sus, se construiește o școală verde de peste 7 milioane de euro. Din punct de vedere al învățământului, la Vicovu de Sus lucrurile s-au mișcat excepțional”, a precizat șeful administrației județene. El a făcut referire și la cel mai mare proiect care se realizează în Vicovu de Sus, pentru construcția rețelei de apă și canalizare. „Peste 50% din rețeaua de apă și canalizare de la Vicovu de Sus este finalizată. Noi aici avem rețele de peste 70 de kilometri, pentru peste 6.000 de beneficiari. Și trebuie spus că zeci de ani au așteptat oamenii de aici să vină apa și canalul și în sfârșit vine. Apoi avem proiectul pentru gaz metan. În trei săptămâni începe efectiv lucrarea de introducere a gazului metan în Vicovu de Sus, o investiție la fel, extrem, extrem de așteptată”, a declarat Gheorghe Flutur. El a mai spus că tot la Vicovu de Sus se construiește o centură ocolitoare a orașului cu o lungime de 10 kilometri, la care în câteva zile încep lucrările de asfaltare. „Sunt și multe alte lucrări care au schimbat cu totul și cu totul la față Vicovu de Sus. Felicitări și mă bucur că am fost aproape de voi. Voi rămâne aproape, să vă fiu de folos cu tot cea ce aveți de făcut, și cu stația de salvare și de intervenții pe care le solicitați acum. Consider că Vicovu de Sus va trebui să joace un rol regional în această parte de țară și și-a creat deja infrastructura pentru așa ceva. Felicitări și vă rămân aproape”, a încheiat Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul Vasile Iliuț a ținut să îi mulțumească lui Gheorghe Flutur pentru că întotdeauna a fost alături de acest oraș pentru a sprijini proiectele de dezvoltare. „Avem lucruri benefice pentru cetățenii orașului Vicovu de Sus. După cum știți, după venirea mea la Primăria orașului Vicovu de Sus, lucrurile au luat o întorsătură destul de bună și benefică. La ora actuală avem proiecte de 80 de milioane de euro la care deja se lucrează, iar pe termen lung sunt proiecte de 200 de milioane de euro care vor fi implementate. Iar cel mai mare proiect este cel pentru rețeaua de canalizare și apă, la care se lucrează. Și vreau să le mulțumesc cetățenilor orașului Vicovu de Sus, care sunt alături de noi și care și-au asumat această lucrare, care creează un disconfort maxim, dar care este benefică și de mult așteptată”, a precizat Vasile Iliuț. El a mai adăugat că îl bucură faptul că la Vicovu de Sus s-a inaugurat noua grădiniță cu program prelungit, dar și că își dorește începerea cât mai rapidă a lucrărilor la o creșă nouă, cu 40 de locuri, o investiție pentru care a semnat deja proiectul.