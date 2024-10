Lucrări

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, joi, la începerea lucrărilor de modernizare a 22 de drumuri din comuna Bilca. Prezent alături de primarul din Bilca, Zaharie Rusu, Gheorghe Flutur a spus că după finalizarea acestor lucrări, toate drumurile și ulițele din această comună vor fi modernizate. „Suntem la Bilca, pe frontiera cu Ucraina, cu primarul nostru harnic, Zaharia Rusu, și avem aici începerea lucrărilor la un drum modernizat, betonat, pe programul Anghel Saligny. Aici primarul din Bilca betonează ultimele 22 de ulițe și străduțe, după care această comună va avea toate străzile modernizate”, a spus Flutur. El a precizat că valoarea proiectului pentru cele 22 de drumuri este de peste 10 milioane de lei. Președintele CJ Suceava a mai adăugat că tot joi, la Bilca a fost inaugurat sediul primăriei după finalizarea lucrărilor de modernizare și anvelopare termică printr-un program PNRR în valoare de 250,000 de euro, precum și un cămin cultural modern, în care funcționează și o bibliotecă. „Aici la Bilca mai au un program pentru piste de biciclete, pentru legătura cu vecinii, cu Gălănești și Frătăuții Noi. La Bilca am venit destul des pentru că mă leagă modernizarea drumului județean, care arată impecabil, care vine de la Siret și Rădăuți și merge spre frontiera de la Vicovu de Sus. Mă leagă de Bilca lucrările pe care primarul Rusu le-a făcut pentru rețelele de apă și canal și acum are ultima aprobare de aproape două milioane de euro pe Fondul de Mediu. Prin această investiție comuna Bilca va fi 100% acoperită cu rețele de apă și canalizare. De asemenea, și pe proiectul de gaz metan au intrat în linie dreaptă și au deja și operator. Asta înseamnă un alt pas spre civilizație”, a arătat Gheorghe Flutur, care a mai spus că tot în Bilca au fost modernizate toate unitățile școlare. El a mai declarat că primarul se luptă și pentru proiectul pentru dispensarul din Bilca. „Aveți mulți medici de renume aici în Bilca. Una dintre prioritățile mele și pentru viitoarea etapă va fi să mutăm medicii către pacienți. Am început să facem centre medicale în jurul Sucevei, în jurul Rădăuțiului și a venit rândul și localității Bilca”, a mai precizat Flutur. Președintele CJ Suceava a subliniat că se mândrește cu primarul Zaharie Rusu, iar Bilca este una dintre comunele de frunte din județ. „Bilca este una dintre comunele de frunte cu care mă mândresc, o carte de vizită extraordinară, cu un primar foarte vrednic. Îmi este drag că am avut un astfel de partener și îl doresc în continuare pentru modernizarea satului românesc tradițional care este Bilca”, a declarat Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul Zaharie Rusu a ținut să îi mulțumească lui Gheorghe Flutur pentru că a fost alături de locuitorii acestei comune la toate proiectele de dezvoltare realizate. „Ați fost, sunteți și veți fi alături de noi pentru că nu vă lasă sufletul să plecați dumneavoastră din Bucovina. Știu că vă este dragă, știu că toate localitățile vă sunt dragi”, a spus Zaharie Rusu. El a ținut să precizeze că prin proiectul început joi pe programul „Anghel Saligny” se vor moderniza ultimele 22 de drumuri din comună, cu o lungime totală de 5,8 kilometri.