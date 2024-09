Miercuri, 18 Septembrie 2024 (11:18:46)

Organizația Județeană a PNL Suceava este prima filială din țară a acestui partid care a primit, în unanimitate, votul pentru candidații pentru alegerile parlamentare de la finalul acestui an. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PNL Gherghe Flutur, care a amintit că PNL Suceava a fost printre primele organizații care și-au validat acasă listele de candidați, acestea fiind validate acum și la nivel național.

„Așa cum am mai spus, Partidul Național Liberal Suceava vine la start cu oameni bine pregătiți, cu oameni ai locului, harnici și onești, reprezentativi pentru toate zonele județului și pentru toate categoriile sociale. Noi am început deja acțiunea de strângere de semnături pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Sunt încrezător în echipa propusă, o echipă ce a avut peste 400 de voturi la Comitetul de Coordonare Județean (CCJ) al PNL desfășurat la începutul lunii”, a transmis Gheorghe Flutur. El a precizat că PNL Suceava are în echipa de candidați oameni cu multă experiență parlamentară, oameni care au avut mandate performante de ministru, trei la număr. „Avem o bună reprezentare a doamnelor pe listele PNL Suceava, sunt reprezentanți ai oamenilor de afaceri, din învățământ, care au misiunea de a sta de vorba cu sucevenii și să explice <de ce echipa liberală>. De ce, vă spun și eu. Cu echipa liberală votată pentru Parlament, Suceava contează, fiecare sucevean contează, familia contează și contează fiecare comunitate, iar noi vom lupta ca toate acestea să conteze în continuare”, a mai declarat liderul liberalilor suceveni.

Lista PNL Suceava pentru senatul României este deschisă de Gheorghe Flutur, urmat de Octavian Ilisoi, Georgiana-Anca Tabarcea, Viorel Seredenciuc, Codrin Bența și Grațian-Decebal Gherghel.

Lista de candidați a PNL Suceava pentru senat este deschisă Ioan Balan, urmat de Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu (toți trei sunt actuali deputați), Daniel – Constantin Cadariu (actual senator), Rozmeni-Daniela Mitrea-Muntean, Niculai Barbă, Ramona-Cristina Breabăn, Adrian-Arcadie Schipor, Viorel Haiura, Alexandru-Marian Zăhărescu, Mihai Moraru, Cezar-Gabriel Ciornei și Alexandru-Marian Salup-Rusu.