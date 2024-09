Vineri, 13 Septembrie 2024 (16:05:11)

94 de ani și 94 de fotografii, prieteni de-o viață și apropiați, emoții și recunoștință, pasiune și artă.

Sunt elemente care au conturat vernisajul expoziției „Viziune spre trecut”, care cuprinde fotografii realizate de Dimitrie Balint, eveniment în cadrul căruia artistul fotograf a fost sărbătorit cu ocazia aniversării a 94 de ani.

Vernisajul a fost găzduit vineri, 13 septembrie, de Galeria de Artă Zamca, loc apropiat artistului sucevean și cu care întreține o strânsă colaborare, în prezența unui public consistent.

Sunt 94 de fotografii pe simezele galeriei, 94 de „povești” profunde despre istoria și tradițiile regiunii, 94 de cronici alb și negru sau color care surprind instantanee captivante din viața Sucevei, din diverse etape.

„Centrul Sucevei” de odinioară, „Teatrul de vară”, „Hanul domnesc”, „Corul Ciprian Porumbescu”, „Echipa CSM Suceava 1987”, „Baia comunală”, „Vila Maria”, „Orășelul copiilor” etc. surprind istoria și dinamica regiunii Suceava, atrăgându-i pe vizitatori într-o plăcută călătorie în timp și spațiu.

„Toată viața am făcut fotografii, tot timpul am fost cu aparatul lângă mine. Am surprins în aceste fotografii de toate.

Acum o săptămână am fost în Turnul Lăpușneanu din curtea Bisericii Sf. Dumitru, am urcat 104 scări și am făcut fotografii panoramice cu Suceava de acum. Am în expoziție o panoramă a Sucevei din 1898, de peste 100 de ani, iar aceeași panoramă vreau s-o expun la peste 100 de ani distanță”, a mărturisit cel mai longeviv fotograf al orașului, care pe 16 septembrie împlinește 94 de ani.

Activ, neobosit, zelos, Balint a adăugat că lucrează actualmente la un album despre Mănăstirea Gorovei din Botoșani și un alt album despre Liceul „Doamna Maria” (actualul Colegiu ”Petru Rareș” Suceava).



· „Vom mai avea expoziții Balint de conținut excepțional”

Mihai Pânzaru – PIM, curatorul expoziției, s-a arătat convins că „vom mai avea expoziții Balint de conținut excepțional. Îi urmăm <La mulți ani> și cât mai multe expoziții pentru că artiștii prin acestea se legitimează. (...)

Dimitrie Balint a devenit un simbol al artiștilor fotografi din România, nu cred să existe la nivelul acestei vârste prea multă aglomerație. Dimitrie Balint mi-a acordat o prietenie care m-a onorat, care m-a făcut să țin la calitate în domeniul artei pe care o practic”.

La rândul său, președintele Asociației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc, a arătat că este „un moment de sărbătoare la Galeria Zamca, așa cum v-am obișnuit dacă e septembrie. Maestrul Mitruț Balint este pe simezele noastre, și asta o face constant de când ne-am deschis porțile, de trei ani și jumătate. (...) <Viziune spre trecut> cuprinde și fotografii recente, din acest an, chiar și de aici, cum ar fi vizita ambasadorului Statelor Unite ale Americii, astfel maestrul Balint este o carte de vizită și pentru Galeria Zamca.

Este foarte energic, ne aduce o energie foarte bună aici, îl apreciem”.

Iubitorii de artă sunt așteptați să viziteze expoziția „Viziune spre trecut” până pe 30 septembrie 2024, la Galeria Zamca, pe strada Zamca, numărul 17, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00.