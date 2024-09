Pentru că s-a interferat cu evenimente relevante sportul titular al acestei rubrici, închei abia acum povestea US Open. Interesant, perechea câștigătoare este aceeași de la Australian Open, adică Sinner – Sabalenka. Evident, nu e vorba de dublu mixt, ci de învingătorii la simplu pe cele două tablouri. Cum au început anul, așa îl și termină. Totodată, acestea sunt și singurele trofee de Grand Slam cucerite anul acesta de cei doi, căci în dubla Roland Garros – Wimbledon niciunul nu a mers până la capăt. Aici este elocvent șirul câștigătorilor de la masculin: Sinner – Alcaraz – Alcaraz – Sinner. Fără Djokovic, deci fără niciunul dintre corifei din... 2002! Dar și fără niciun jucător din generația intermediară, adică Medvedev, Zverev, Tsitsipas. Lăsând la o parte contextul statistic, trebuie spus că Sinner și Sabalenka au fost cu o clasă peste adversari. Atât peste cei întâlniți pe traseu, dar impresia este că și peste ceilalți rivali eliminați de terți. De exemplu, Sinner are o viteză de croazieră foarte intensă, poate câștiga meciuri întregi doar pe pilot automat, dar din când în când este depășit de vreo vedetă turată nebunește, cum a făcut Tommy Paul, care l-a luat pe sus în primul set, conducând cu dublu break. Ei bine, Sinner a trecut pe turbo și nu i-a lăsat americanului nimic măcar acel prin set, bașca lovitura la temelia moralului, căci care mai sunt șansele în meci când nu câștigi un set nici cu două break-uri în față?! Cam la fel s-a ambalat și cu Fritz, dar nu la început, ci în momentul în care acesta servea pentru setul 3, după ce le pierduse pe primele două. Era 5-4 pentru american, dar Sinner a ridicat brusc nivelul și nu i-a mai lăsat nimic. Ar fi fost cu mai multă intrigă o finală cu Zverev, doar că acesta a jucat realmente fad, ca să nu zic plicticos, bătrânește sfertul cu Fritz, meritând eliminarea din plin. Încă un Slam, încă un an, neamțul tot pe sec, dar urcă pe locul 2 ATP. Slabă consolare.

Între timp, în plină desfășurare se află turneul feminin organizat de Țiriac la București (categoria Challenger). Astăzi sunt programate sferturile, în care au avansat două românce, Miriam Bulgaru (228 WTA) și Patricia Țig (285 WTA). Aceasta din urmă este într-o importantă tentativă de revenire în circuit, așa cum era și adversara sa din optimi, Irina Begu, care încearcă să revină în prima sută. A trecut Țig, cu jocul său mai variat, perfect pentru zgură. Să sperăm că o țin ambiția și inspirația.