Marţi, 20 August 2024

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a susținut, marți, o conferință de presă în care a prezentat prioritățile de grad zero pentru perioada următoare și pentru viitoarea conducere a județului. Gheorghe Flutur a spus că aceste priorități le-a discutat și într-o întâlnire avută săptămâna trecută cu viitorul șef al administrației județene, Gheorghe Șoldan. „Am vorbit cu dumnealui despre proiectul <Utilități și mediu> pentru că în bugetul anului 2025 trebuie să fi atenți și să avem amendamente să prindem sumele necesare primăriilor din acest proiect pentru a nu fi probleme. De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost și întrebări legate de priorități, ce este foarte urgent în momentul de față”, a spus Flutur.

El a adăugat că printre priorități în primul rând trebuie să fie extinderea utilităților pentru populație și gestionarea crizei apei care va deveni cea mai acută problemă pentru toată țara, inclusiv pentru județul Suceava, motiv pentru care trebuie identificate sursele de apă, iar pentru marile aglomerări de populație trebuie găsite soluții pentru noi magistrale de apă. Președintele CJ Suceava a făcut referire și la variantele ocolitoare Gura Humorului, Fălticeni, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, dar și la deschiderea a trei puncte de frontieră cu Ucraina, la Ulma, Izvoarele Sucevei și Climăuți, toate fiind aproape pregătite din punctul de vedere al infrastructurii rutiere pentru a fi deschise. Gheorghe Flutur a făcut referire și la modernizarea drumurilor naționale, precizând că dacă DN 17 în cea mai mare parte arată mai bine decât în Ardeal, mai sunt unele tronsoane care încă lasă de dorit.

Gheorghe Flutur a spus că și Spitalul Clinic Județean trebuie să fie o prioritate, dar și finanțarea noii Facultăți de Medicină din Suceava. El a mai declarat că și proiectele pe turism vor trebui continuate, pentru a se menține trendul ascendent de turiști care vin în Bucovina. Președintele CJ Suceava a ținut să precizeze că instituția pe care o conduce nu are nici o datorie la terți, fiind cu plata la zi, iar gradul de îndatorare este de doar 9%, adică 5 milioane de euro

„CJ Suceava are și bani în cont și nu are datorii, iar nici o unitate din subordine nu are probleme cu finanțările, cu bugetul, cu cheltuielile de funcționare și cu cele de dezvoltare”, a arătat Flutur. El a subliniat că acest mandat a fost unul cu foarte multe lucruri care s-au făcut și că ține foarte mult la autostrada A7. „Din acest motiv am spus că cea mai importantă este stabilitatea politică. Pentru că am trecut și eu prin anumite faze în viața mea politică și am cântărit. E entuziasmul tinereții și e maturitatea când ai mai multă experiență. Și trebuie să te întrebi ce contează mai mult. Aplauzele de la centru sau fonduri aduse în județul tău?”, a declarat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a făcut un apel la construcție și a spus că nu este omul care va transfera bătălia politică în deliberativul județean pentru că Suceava are nevoie de fonduri. „Cred că cel mai înțelept lucru după aceste alegeri este că dacă nu ai singur majoritatea, aceasta să o facă două partide care pot să aducă în egală măsură fonduri pentru județul Suceava. Am fost și sunt pregătit să las la o parte replici, reacții de dragul proiectelor pentru județul meu”, a încheiat Flutur.