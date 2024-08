Marţi, 20 August 2024 (16:47:25)

Canotorii suceveni medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris de anul acesta, antrenorii și doctorul acestora au fost premiați și ovaționați în ședința de marți a Consiliului Județean Suceava. În prezența a aproape toți sportivii medaliați, deliberativul județean a aprobat cu unanimitate de voturi premierea canotorilor suceveni care au obținut medalii olimpice, a celor doi antrenori și a medicului lor.

Cei cinci medaliați cu aur au primit fiecare câte un premiu de câte 20.000 lei, respectiv Nicoleta Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci (Tivodariu) și Andrei Sebastian Cornea. Apoi, cu câte 10.000 de lei au fost fi premiați sportivii care au obținut medalii de argint, Ionela Livia Cozmiuc și Gianina Elena van Groningen (Beleagă).

De asemenea, din colectivul tehnic, cei doi antrenori, Cosmin Boguş si Bogdan Macovei, precum și medicul Vasile Oşean au fost premiați, de asemenea, cu câte 10.000 lei. De la ceremonia de marți au lipsi din sala deliberativului Maria Magdalena Rusu, Ionela Livia Cozmiuc și antrenorul Bogdan Macovei, care participă la o altă competiție.

Gheorghe Flutur a reamintit faptul că în acest mandat, în anii 2021 și 2022, CJ Suceava a premiat sportivii suceveni care au obținut medalii și la Olimpiada de la Tokyo. Atunci au fost premiați șapte sportivi: Nicoleta Ancuța Bodnar, medalie de aur, cu 20.000 lei, Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă, Mihăiţă Ţigănescu, Ştefan Berariu, Cosmin Pascari, Mugurel Semciuc, medaliați cu argint, cu câte 10.000 lei, și antrenorii Vasile Avrămia și Ioan Despa, care au contribuit la pregătirea acestor sportivi, cu câte 10.000 lei.

Flutur a mai spus că și în 2022 CJ Suceava a premiat campionii mondiali de la Campionatul Mondial din Cehia, Ionela Livia Cozmiuc, Marius Vasile Cozmiuc, Sergiu Bejan, Nicoleta Ancuța Bodnar, Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci (Tivodariu) cu câte 15.000 lei, precum și pe Andrei Cîmpan, premiat cu 10.000 lei pentru medalia de bronz obținută la Campionatul European de Culturism și Fitness desfășurat la Santa Susanna, în Spania.

· Medaliații cu aur la canotaj Roxana Anghel și Andrei Sebastian Cornea au devenit Cetățeni de Onoare ai județului Suceava

Tot în ședința de marți a deliberativului și tot în aplauzele celor prezenți, canotorii suceveni Roxana Anghel și Andrei Sebastian Cornea au devenit Cetățeni de Onoare ai județului Suceava. După ce consilierii au aprobat proiectul pentru acordarea acestor titluri, președintele CJ Suceava le-a înmânat celor doi campioni titlurile de Cetățean de Onoare. Gheorghe Flutur a făcut apoi o fotografie cu toți sportivii medaliați la Paris, care au venit la acest eveniment cu medaliile câștigate.

Gheorghe Flutur a reamintit că după Olimpiada de la Tokyo și Campionatul Mondial din Cehia, altor 13 sportivi, doi antrenori și Elisabetei Lipă li s-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al județului Suceava. Este vorba despre Nicoleta Ancuța Bodnar, Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Cosmin Pascari, Ștefan Constantin Berariu, Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă, Gianina Elena van Groningen (Beleagă), Sergiu Vasile Bejan, Andrei Cîmpan, Ionela Livia Cozmiuc, Maria Magdalena Rusu și Maria Lehaci (Tivodariu) și antrenorii Vasile Avrămia și Ion Despa.

Președintele CJ Suceava a ținut să remarce faptul că la olimpiada de anul acesta, 24 din cei 106 sportivi ai României erau din județul Suceava. „Asta înseamnă foarte mult și eu mă bucur că ați făcut și faceți în continuare cinste județului. Și vă îndemn în continuare să fiți modele și pentru alții. Noi, administrațiile, am făcut prea puțin. E loc de mult mai mult. Am așa o mulțumire în suflet că alături de Primăria Fălticeni am pus umărul să modernizăm baza nautică, noi, plenul CJ Suceava, și le mulțumesc tuturor. Iar 50% din investiția de la Fălticeni este făcută cu bani de la CJ Suceava. Nu e mare lucru și am văzut semnalul unor sportivi de-ai noștri care atrăgeau atenția statului român că are obligația să facă mai mult și nu să fugim doar să ne pozăm cu campionii și cu performanța. Și eu cred că da, trebuie să facem mult mai mult”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că judeţul Suceava s-a dovedit încă o dată că este o pepinieră extrem de importantă a României, sursa de campioni olimpici și mondiali. În final, el a arătat să judeţul Suceava este de departe pe primul loc la acest capitol al sportului de performanță.