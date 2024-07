Miercuri, 24 Iulie 2024 (17:43:22)

Seceta a creat mari probleme pentru agricultori, iar multe culturi sunt compromise în diferite proporții, unele chiar 100%. Fără sisteme de irigații, agricultura, cred fermierii suceveni, nu mai are nici un viitor. Dar asta înseamnă costuri suplimentare, care se vor reflecta în costul final al produselor.

Mihai Flutur este un agricultor cu state vechi de plată și lucrează terenuri în zona Ițcani de circa 30 de ani. Spune că și anii trecuți au fost probleme cu lipsa precipitațiilor, dar anul în curs situația s-a agravat.

· 200 de hectare din cele 280 sunt compromise total sau parțial

Așa se face că din cele 280 de hectare de teren pe care le are, 200 sunt compromise. Acolo unde a irigat, culturile arată foarte bine. De exemplu, porumbul din lanul unde a reușit să irige are și peste trei metri înălțime, iar acolo unde nu a avut această posibilitate există lanuri unde planta are 50-70 de centimetri și este deja uscată.

”Cu tot cu baza furajeră pentru animale lucrez 280 de hectare de teren, din care 200 sunt compromise total sau în diferite proporții. Și asta pentru că nu am avut posibilitatea să irig. Am reușit doar cartoful și o parte din porumb. Dacă nu poți uda cartoful încă o lună pentru a putea duce sămânța pe la anul ești nevoit să îl scoți și sămânța nu se păstrează și atunci e o problemă.

Probleme au fost la toate culturile, la cereale cam 50%. De exemplu, de pe o tarla unde trebuia să recoltez 7.000 de kilograme de grâu la hectar producția a fost undeva la 3.500-3.700 de kilograme. Lucerna, pe parte de zootehnie, nu este nici jumătate din cât ar trebui, iar mari probleme vor fi și la cultura de porumb pentru că avem tarlale cu pierderi de 100%. Și la floarea-soarelui pierderile vor fi de 50-60%. Și asta din cauza lipsei precipitațiilor. De exemplu, în oraș, în zona spitalului a plouat 18 litri pe metru pătrat, iar aici, la Ițcani, doar un litru, diferențe foarte mari, pe o distanță foarte mică, de numai câțiva kilometri”, a detaliat Mihai Flutur.

· Cât costă să irigi un hectar de teren

În schimb, acolo unde a putut iriga situația este cu totul alta, dar asta înseamnă costuri suplimentare. Fermierul sucevean a detaliat ce implică un sistem de irigație. Este un caz fericit, pentru că are o parte din terenuri în zona lacului de acumulare de la Lipoveni și în baza unui contract pe care l-a încheiat cu Apele Române poate luat apă de aici.

”Dacă ne referim la culturile irigate, o să avem producție, o să avem cantitate, putem valorifica astfel încât să avem și profit.

Irigațiile implică costuri suplimentare, iar acestea diferă de la zonă la zonă și de modul în care se distribuie apa peste culturi.

Eu am pompă pe motorină, iar la cultura de cartof, unde coloana de irigație funcționează cam 6 ore pe poziție, cu normă de udare de 50 de litri pe metru pătrat, costurile se ridică la 1.000 de lei pentru un hectar pentru o singură tură, dar trebuie ținut cont că acum este a doua tură și probabil va fi și a treia, ceea ce implică niște costuri suplimentare. În acest fel, costurile la un hectar de cartof sau porumb vor crește cu cel puțin 30%.

E tot mai greu să faci agricultură fără sisteme de irigații, iar 2024 este un an extrem de capricios din punct de vedere al precipitațiilor”, a mai arătat Mihai Flutur.

· Scoate la vânzare 500 de litri de lapte zilnic

Fermierul nu se bazează doar pe partea de culturi. Acesta are și o fermă cu 60 de vaci, din care 40 sunt mature. Laptele rezultat de la vaci îl vinde prin propriul lanț de distribuție, format din 7 puncte, din care 5 sunt în municipiul Suceava, iar câte unul în Ipotești și Mitocu Dragomirnei.

Inițial, în urmă cu 10 ani, a pornit cu două dozatoare, dar cererea a fost în creștere, așa încât a mai achiziționat alte cinci aparate. În total, într-o singură zi, de la dozatoarele sale se vând circa 500 de litri de lapte.