Marţi, 16 Iulie 2024 (12:21:01)

1.154 de candidaţi care vor o carieră la catedră vor susține miercuri, 17 iulie, concursul de ocupare a posturilor în învăţământul preuniversitar pentru un post fie pe perioadă nedeterminată (ca titular), fie determinată.

Numărul înscrișilor pentru examenul de titularizare este cel mai mare din ultimii ani, la sesiunile din 2022 și 2023 numărul candidaților abia depășind 900. Creșterile salariale din ultimul an, noi beneficii pentru personalul didactic (card de primă didactică, zile libere în plus etc.) și programul mai lejer comparativ cu alte domenii probabil au făcut ca sistemul de învățământ să redevină atractiv pentru tineri și nu numai.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar (peste 200 de candidați), învățământ primar, educație fizică și sport, limba si literatura română, matematica, consiliere psihopedagogică, limba și literatura engleză, biologie, geografie, istorie, psihopedagogie specială, religie ortodoxă, franceză.

Concursul de titularizare constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs.

Nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25% în media de repartizare. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată.

Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

De menționat că o notă mare la concursul de titularizare nu garantează candidaților şi un locul ca profesor titular deoarece sunt discipline pentru care sunt scoase la concurs foarte puțin posturi.

Candidații au voie cu „microventilatoare cu baterii (portabile) și sticluțe cu apă”.

Proba scrisă din cadrul examenului național de titularizare 2024 se desfășoară miercuri,17 iulie, începând cu ora 9.00, și are o durată de patru ore.

Examenul se desfășoară în patru centre din municipiul Suceava: Colegiile Tehnice „Petru Mușat”, „Samuil Isopescu”, nr. 1 și școala Gimnazială „Miron Costin”.

De asemenea, ca urmare a temperaturilor ridicate anunțate pentru ziua de 17 iulie, Inspectoratul Școlar Județean a anunțat că le este permis candidaților să intre în sala de concurs „cu microventilatoare cu baterii (portabile) și sticluțe cu apă”. De asemenea, în toate centrele vor fi asigurate apă potabilă și asistență medicală, anunță Ministerul Educației.

Repartizarea candidaților promovați în ședințe publice va începe pe 1 august.

Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava au fost publicate informațiile necesare pentru candidați, la secțiunea Resurse umane.