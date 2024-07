Marţi, 16 Iulie 2024 (17:47:25)

EcoOptic Suceava organizează primul eveniment Silhouette, joi, 18 iulie 2024, în intervalul 15:00-20:00, la Hotel Mandachi. Aici veți putea vedea colecția exclusivă a producătorului Silhouette, lider în categoria de ochelari Premium. Pentru Silhouette, calitatea este un deziderat permanent, iar când vine vorba despre sănătatea ochilor, așa ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi. Ruxandra Mihalachi, manager EcoOptic Suceava, ne-a spus că participanții vor descoperi toată colecția Silhouette, rame și ochelari de soare, dar vor avea parte și de cadouri, reduceri, make-up artist, muzică bună și prezentator pe măsură.

Doar participând la evenimentul de joi, organizat de EcoOptic Suceava, cu sprijinul United Vision Romania, veți putea descoperi una dintre cele mai elegante și rafinate colecții de rame și ochelari de soare marca Silhouette. Încă de la început, misiunea Silhouette a fost să creeze cei mai frumoși ochelari și să ia calitatea ca o chestiune normală. În 1964, Anneliese și Arnold Schmied au fondat compania cu misiunea de a crea cei mai frumoși și mai confortabili ochelari din lume. „Amândoi au insistat pe calitate superioară și precizie absolută. Acest principiu rămâne ferm în vigoare până astăzi. Și așa va rămâne în viitor”, transmit organizatorii.

Revoluția brandului Silhouette și renumele său mondial se datorează în primul rând modelelor Titan Minimal Art, ramele din titan care cântăresc, fără lentile, doar 2,6 grame. Designul ochelarilor Silhouette este definit de linii clare, fluide și minimaliste. Greutatea incredibil de mică și confortul inegalabil oferit purtătorului sunt definitorii pentru producătorul austriac. Datorită materialelor de cea mai bună calitate și multiplelor opțiuni de personalizare, fiecare pereche de ochelari formează o unitate cu purtătorul ei. Sentimentul incredibil oferit de greutatea mică și armonia formelor creează confortul inegalabil și senzația unică Silhouette. Fiindcă nu poate fi transmisă prin cuvinte, organizatorii vă invită să experimentați această senzație și să urmați îndemnul Silhouette, TRY IT, WEAR IT, LOVE IT. Participarea la evenimentul de joi, de la Hotel Mandachi, trebuie confirmată la numărul de telefon: 0733 006 962 (Ruxandra Mihalachi).