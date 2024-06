Reduceri la factura de energie, pentru fiecare kilometru parcurs pe Via Transilvanica

Reducere de 6 lei la factura de energie pentru fiecare kilometru parcurs pe Via Transilvanica

Drumeție cu beneficii

Joi, 27 Iunie 2024 (12:18:45)

E.ON Energie România, Partenerul pentru Sustenabilitate al proiectului Via Transilvanica, lansează o nouă provocare clienților săi și îi răsplătește pentru fiecare pas parcurs pe acest traseu, acordându-le o reducere de 6 lei/kilometru la factură. Pentru a participa la campanie este necesară selectarea opțiunii Green Steps în aplicația E.ON Myline unde se înregistrează pașii făcuți pe Via Transilvanica.

Facturi mai mici și consum redus de energie

E.ON Solar Home, E.ON Life, E.ON Cool și E.ON Green Home sunt soluțiile eficiente energetic care aduc reduceri la factură pentru clienții care străbat Via Transilvanica.

„Dorim să îi ajutăm pe clienții noștri să adopte un stil de viață sustenabil și de aceea continuăm să susținem acest proiect și prin întreținerea traseului amenajat. Prin parteneriatul cu Via Transilvanica le propunem clienților noștri să se întoarcă la natură, spre comunitate și îi răsplătim pentru asta, pentru că ei sunt promotorii eficienței energetice. Practic, soluțiile E.ON pentru care ei au optat au avantajul unui consum redus de energie, deci facturi mai mici, dar și posibilitatea de a produce și consuma energie din surse regenerabile”, afirmă Claudia Griech, directorul general al E.ON Energie România.

Amenajarea a 200 km de traseu și instalarea de panouri fotovoltaice la Tășuleasa

„Suntem încântați de această inițiativă a partenerului nostru, care vine la nouă luni după ce 200 de angajați ai Grupului E.ON au realizat o premieră pentru companiile din România, străbătând Via Transilvanica pe întreaga sa lungime. Ne bucură mult modul în care se dezvoltă parteneriatul cu E.ON, care ne-a susținut în amenajarea a 200 km din cei peste 1.400 ai traseului. În plus, cu ajutorul lor reușim să eficientizăm consumul de energie, prin instalarea de panouri fotovoltaice în campusul Tășuleasa Social, care este și un loc de popas pentru drumeții de pe traseu. Ne completăm reciproc în inițiative care înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea comunităților locale și suntem mândri că pășim împreună pe drumul sustenabilității”, spune Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, inițiatorul proiectului Via Transilvanica.

În campania E.ON Green Steps sunt răsplătiți cu și mai multe reduceri clienții care dețin deja o soluție E.ON pentru eficiență energetică, oferindu-li-se 6 lei pentru fiecare kilometru parcurs pe Via Transilvanica. Reducerea maximă de care clienții se pot bucura este de 144 lei, dacă parcurg 24 km sau mai mult.

În cazul în care clientul are două sau trei soluții E.ON, suma maximă se va dubla sau tripla, în funcție de caz, iar premiul total poate atinge valoarea de 432 de lei.

E.ON Solar Home este soluţia la cheie dedicată clienților care doresc să producă energie verde din sursă solară și să își reducă consumul de electricitate, în timp ce E.ON Green Home este soluția de furnizare a energiei electrice din surse 100% regenerabile: eoliană, solară și hidro. Soluţia de încălzire E.ON Life reduce cu până la 30% consumul de gaze naturale datorită centralei termice în condensare, iar E.ON Cool, soluția completă cu aparate de aer condiționat cu tehnologie inverter, reduce consumul de energie electrică cu până la 33% și este prietenoasă cu mediul.

Via Transilvanica – drumul care unește

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România, proiectul fiind inițiat de Asociația Tăşuleasa Social, condusă de Alin Ușeriu. Traseul începe la Putna, se încheie la Dunăre, la Drobeta Turnu Severin și trece prin 10 județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți. Unic în România, proiectul Via Transilvanica pune în valoare zestrea cultural-istorică a locurilor și a celor 400 de comunități din zona pe care o străbate și își propune să sprijine turismul pe îndelete și antreprenoriatul rural, tradițional românesc.

E.ON, în calitate de Partener pentru Sustenabilitate al proiectului de ecoturism Via Transilvanica, a susținut realizarea a 200 kilometri din acest traseu, datorită implicării clienților care au răspuns pozitiv provocării lansate de companie de a-și activa factura electronică. Compania „a răsplătit” fiecare factură activată cu amenajarea unui metru din acest drum și, totodată, a acordat reduceri la factură pentru cei care folosesc energie 100% din surse regenerabile. În luna septembrie a anului trecut, 200 de angajați E.ON au dus #EnergiaLuiÎmpreună pe cei 1.400 km ai „drumului care unește” – pe care l-au străbătut la pas sau cu bicicleta, în cadrul proiectului „Energia E.ON X Via Transilvanica”.

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,4 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi.