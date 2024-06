Vineri, 21 Iunie 2024 (16:31:45)

Un polițist de la Postul comunal Mușenița a fost condamnat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava pentru cele două infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată, respectiv conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Sentința finală, identică cu cea stabilită de Judecătoria Rădăuți, este de 2 ani și 10 luni de închisoare, pedeapsă suspendată pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile.

Așadar, polițistul nu va face pușcărie, dar pedeapsa este una importantă.

Sentința definitivă vine după un accident produs în noiembrie 2020, când un autoturism a acroșat două persoane vârstnice din Mușenița. Din fericire, cele două victime nu au suferit leziuni grave.

După impact, șoferul și-a continuat drumul.

Autoturismul a fost găsit ulterior în parcarea Postului de Poliție de la Mușenița. Agentul de poliție nu a recunoscut că el a condus mașina la ora accidentului, astfel că ancheta a fost ceva mai dificilă.

Din cercetările ulterioare, coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, a rezultat că agentul de poliție Bogdan Niga, de la Postul de Poliție Mușenița, fiind sub influența alcoolului, s-a urcat la volanul autoturismului proprietate, cu intenția de a se deplasa spre domiciliu, același cu sediul postului de poliție, iar cu aproximativ 250 de metri înainte de destinație a surprins și acroșat persoanele vătămate A.M. și A.V., pe care le-a accidentat și a părăsit locul accidentului. Agentul de poliție a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, respectiv părăsirea locului accidentului.

În cazul agentului, etilotestul a indicat concentrația de aproximativ 0,55 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Alcoolemia a fost confirmată ulterior de probele de sânge.

Agentul de poliție a susținut că nu el a condus mașina la ora accidentului, ci tatăl său.