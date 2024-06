Clasa a XII-a C, profil Arhitectură, arte ambientale și design, alaturi de diriginta Gabriela Hisem

Rândurile acestea ale mele se doresc a fi o scrisoare de recunoștință și, pentru că știu încă de pe acum că-mi vor rămâne și lucruri nespuse, c-ar fi nevoie de multe, multe pagini care să cuprindă tot ceea ce s-ar cuveni, și îmi doresc, să ne amintim că am reușit împreună, o trimit către voi ca pe o scrisoare deschisă și vă invit, cu întreagă prețuire și cu drag, s-o împliniți cu alte și alte lucruri și cu noi împărtășiri.

Astăzi este despre festivitatea de absolvire. Este ziua în care ne despărțim de absolvenții promoției 2020-2024, o zi în care se simte emoția unui sfârșit și, totodată, cea a unui nou început.

Deși pare a fi sfârșitul unei perioade lungi, adesea anevoioasă, cu multe eșecuri, dar și realizări, vă aflați - în fapt - în fața începutului unui nou capitol, în fața unei noi etape din viața voastră de adulți în devenire.

Sunteți pe punctul de a scrie o nouă poveste care nu va semăna deloc cu ceea ce ați mai trăit până acum.

Pe parcursul celor patru ani în cadrul colegiului nostru ați primit educație de cea mai bună calitate și vă sfătuiesc să fiți mândri oriunde veți merge că ați fost elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Aici ați descoperit lucruri noi și ați dobândit calități ce vor dăinui în timp: bunătate, demnitate, onoare, cinste și lista ar putea continua.

Îmi doresc ca fiecare elev al acestui colegiu să ajungă un om demn, respectuos și respectat, capabil să ia hotărâri responsabile.

Indiferent unde vă va duce viața, vreau să vă încurajez pe toți, să priviți cu speranță spre viitor, să aveți încredere în voi înșivă, să aveți încredere în profesie, în viață, și să nu vă dați învinși așa cum spunea celebrul filosof Seneca:„Succesul în mare parte, stă în voința de a învinge, să ne străduim, deci... și să stăruim”.

Continuați să învățați: din albume de artă, din cărți, din sălile de concerte, totul e ȘCOALĂ. De la natură, și până la anticariat, totul e PROFESOR.

Fiți în continuare elevi adevărați și depășiți-vă profesorii!

Astăzi, misiunea mea de diriginte se încheie, nu înainte de a vă spune că sunt, am fost, și voi fi mândră că am fost diriginta clasei a XII-a C, profil Arhitectură, arte ambientale și design.

Vă doresc să deveniți oamenii pe care i-am inspirat, să trăiți satisfacția de a reuși în tot ceea ce v-ați propus, să vă amintiți mereu unii de alții, să continuați să visați pentru că niciodată nu este destul și să nu încetați să fiți copii.

Vreau să le mulțumesc repetat părinților voștri pentru implicarea lor în formarea unor caractere puternice, pregătite pentru viitoarele provocări.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați făcut parte din viața mea și vă reamintesc motto-ul pe care l-ați auzit cel mai des în perioada liceului: „dacă a fost dat să ne întâlnim... nu a fost întâmplător”.

Mult succes la examenul de bacalaureat, rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm cu toții.

Trăiți-vă viața frumos și veți rămâne frumoși și tineri toată viața!

La bună și călduroasă revedere, în 2034!

Cu drag, diriginta voastră

prof. Gabriela-Parascheva Hisem, inspector școlar pentru limbi moderne – limba engleză și limba germană modernă