Luni, 10 Iunie 2024 (19:59:57)

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan, care în urma alegerilor de duminică a fost ales președinte al Consiliului Județean, le-a mulțumit sucevenilor pentru încrederea pe care i-au acordată prin fiecare vot primit. „Împreună am reușit și vă mulțumesc din suflet. Acesta este un moment important pentru noi toți, un moment care marchează începutul schimbărilor pe care le dorim în județul Suceava. Vă asigur că voi fi un președinte de consiliu județean al tuturor locuitorilor acestui județ. Așa cum am promis în campanie, mă voi dedica dezvoltării și modernizării județului nostru, prin dezvoltarea fiecărei localități în parte. Este timpul să ne apucăm de treabă și să facem din Suceava un loc unde fiecare dintre noi să fie mândru să trăiască”, a transmis Șoldan. El i-a asigurat pe suceveni că are alături o echipă puternică și va demonstra că în județul Suceava se poate face o administrație performantă.

„Cu investiții în drumuri, turism și sport, dezvoltare economică, locuri de muncă mai bine plătite și tot mai puțini tineri care aleg să plece în alte județe sau chiar în străinătate.

Vreau să atragem tot mai mulți suceveni aflați în prezent departe de familiile lor să se întoarcă definitiv acasă. Nu va fi ușor, știu, dar împreună vom reuși. Vom construi un viitor mai bun pentru noi toți. Nu o să vă dezamăgesc și vreau să vă fac să fiți mândri că ați avut încredere într-un tânăr”, a spus, cu recunoștință, Gheorghe Șoldan.