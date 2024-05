Marţi, 7 Mai 2024 (14:31:34)

Un fermier originar din Fălticeni a scăpat de pușcărie ca prin urechile acului după ce a jonglat cu fondurile europene accesate. Mihai Iulian Vlas primise în primă instanță, la Tribunalul Suceava, o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, condamnare care a fost redusă de Curtea de Apel Suceava la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Mihai Iulian Vlas a fost găsit vinovat pentru toate cele trei infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava. Mai exact, este vorba de infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, participație improprie, sub forma complicității, în formă continuată (patru acte materiale) la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Mihai Iulian Vlas a mai fost obligat de instanță să plătească suma totală de 178.484 lei, cu care APIA, structura centrală, s-a constituit parte civilă. Potrivit unui comunicat al DNA Suceava, Mihai Iulian Vlas ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în cursul anului 2016, mai multe documente false cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei de plată tip sprijin cuplat în sectorul zootehnic.

”Concret, documentele respective, pretins a fi eliberate de o asociație de crescători de taurine, atestau în mod nereal înscrierea unor taurine în Registrul Genealogic al Rasei Aberdeen Angus, gestionat la nivel național de către asociația menționată. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 35.207 lei. În cursul anilor 2018 și 2019, inculpatul, cu intenție, a pus la dispoziția altor patru fermieri același tip de documente pe care aceștia, fără vinovăție, le-au depus ulterior la APIA. Prin aceste demersuri fermierii au obținut pe nedrept subvenții agricole în cadrul aceleiași scheme de plată în cuantum total de 143.277 lei”, se arată în comunicatul DNA Suceava.

Mai exact, Mihai Iulian Vlas elibera adeverințele de rasă pură pe cont propriu, contra unor sume de bani percepute în numele Asociației, dar pe care îi băga în propriul buzunar. Printre cei care au luat subvenții în baza acestor adeverințe false se numără fermieri din zona Câmpulung Moldovenesc, dar și Botoșani.