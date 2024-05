Vineri, 3 Mai 2024 (09:06:03)

Izabela Socoliuc, eleva olimpică de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” diagnosticată cu leucemie, a primit recent 20.000 de lei de la bugetul local. Ea are nevoie de 80.000 de euro! Donați și ajutați în continuare! Izabela, în vârstă de 16 ani, elevă în clasa a X-a, se luptă cu o boală grea și nemiloasă, leucemie mieloblastica acută. Șansa ei de a reveni la o viață normală depinde de un transplant de celule stem, care poate fi realizat în Turcia.

Adolescenta a ajuns în Turcia pentru primele investigații amănunțite și analize. Costurile sunt foarte ridicate, peste 80.000 de euro, o sumă care nu poate fi acoperită de părinții Izabelei. Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat un ajutor de urgență în valoare de 20.000 de lei, bani care cu ajuns în contul mamei Izabelei, Alina-Elena Socoliuc, și care vor acoperi o parte din cheltuielile privind efectuarea transplantului cu celule stem. Fiți alături de Izabela în aceste momente dificile, faceți donații, pentru ca adolescenta să poată face acel transplant cât mai curând. La 16 ani, viața este plină de culoare, de bucurie, de visuri și de speranță. Să-i redăm Izabelei toate acestea.

· Donați! Salvați un copil!

Și Fundația Umanitară Nord 2001 Sânge pentru România a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru Izabela. „Putem să aprindem candela speranței și să luminăm drumul spre însănătoșire al Izabelei. Doar donând pentru ea, îi putem fi alături în lupta cu boala, cu diagnosticul crunt de leucemie acută mieloblastică. Singura variantă de a lupta cu boala este un transplant de celule stem, la care a primit răspuns pozitiv din partea Spitalului Anadolu, din Turcia, însă și o estimare de costuri de 80.000 de euro. Familiei îi este imposibil să procure această sumă, însă noi putem ajuta. Cu cât suntem mai mulți, cu atât va fi mai ușor și mai rapid să adunăm suma necesară. Putem dona în conturile mamei, în speranța că vom contribui cu fărâme de speranță la salvarea unui copil prins în mrejele bolii”, au transmis reprezentanții Fundației.

Putem dona direct în conturile părinților:

Titular conturi: Socoliuc Alina-Elena,

Banca Transilvania: RO43BTRLEURCRT0CP7285701 – EUR, RO96BTRLRONCRT0CP7285701 – RON,

BRD: RO55BRDE340SV66845583400 – RON,

REVOLUT: 0742614538, RO79BRELO005545400180100

· Mesajul Izabelei: „Tot timpul am zis că oamenii sunt lumină, iar lumina este speranță! Acum am și eu speranță că voi reuși să mă vindec”



Eleva Izabela Socoliuc a transmis un mesaj emoționant: „Bună, mă numesc Izabela Socoliuc. Sunt o fetiță de 16 ani, elevă la Liceul <Mihai Eminescu> din Suceava. Sunt în clasa a X-a, fericită că am putut să-mi reprezint colegiul meu, în 2023, la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Aveam o viață liniștită, dedicată pregătirii mele profesionale. Îmi doream să devin profesor. Dar, într-o zi, prin toamna anului 2023, am răcit și nu reușeam să îmi revin. Îngrijorați, părinții mei mi-au făcut analize de sânge în urma cărora viața mea a fost total devastată. Pe dată de 30 octombrie 2023 am fost diagnosticată cu leucemie mieloblastică acută, fapt ce a necesitat internarea mea la Spitalul de Pediatrie 2 Cluj, moment din care am trecut până în prezent prin patru ședințe de chimioterapie, foarte grele, cu multă durere și suferință. Dna dr. Blag Cristina, împreună cu echipa sa, s-a ocupat cu profesionalism și dăruire pentru a primi tratamentul corespunzător, însă datorită formei agresive a leucemiei mi s-a recomandat necondiționat transplantul de celule stem. Părinții mei au trimis actele medicale la diverse spitale din Europa și nu numai. Din Turcia s-a primit un răspuns favorabil, cu un procentaj de reușită maxim al transplantului, motiv pentru care s-au hotărât să facem acolo protocolul de transplant. Acest protocol necesită un preț imens, cu mult peste bugetul familiei mele, deoarece noi suntem o familie cu venituri modeste, iar spitalul din Turcia este unul privat. Prețul estimativ al transplantului depășește suma de 80.000 de euro, fapt pentru care părinții mei au început o campanie de strângere fonduri, prin promovarea cazului pe Facebook, prin diverse asociații umanitare. De asemenea, s-au implicat foarte multe persoane care, din puținul lor, au empatizat și cu durerea mea. Ca și copil, tot timpul am zis că oamenii sunt lumină, iar lumina este speranță. Acum am și eu speranță că voi reuși să mă vindec și să-mi urmez visul de a fi profesoară! Astăzi v-a scris o fetiță de 16 ani, care își dorește să trăiască, doar atât!”