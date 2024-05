Într-o lume a schimbărilor înnebunitor de rapide și în multe cazuri neașteptate, dominația SUA sub aspecte economic, militar, diplomatic și tehnologic este pusă la grea încercare. Se clatină? Părerile sunt împărțite și argumentațiile valabile în multele analize care ajung la concluzii total diferite. Unii "cântă prohodul" secolului american, alții continuă să aibă deplină încredere în capacitatea SUA de a se adapta și a depăși problemele interne, dar mai ales cele externe, generate de calitatea de "jandarm al planetei". Când erau doi "jandarmi" (și URSS!), zona de responsabilitate globală era mai redusă. Va prelua China această "sarcină"? Incontestabil vrea să redevină prima putere a lumii ca în secolul 15! Cred că ar fi de interes să vedem care sunt atuurile celor 2 competitori (SUA și China) în a conduce lumea sub aspect economic și ulterior, pe cale de consecință, militar, geopolitic, diplomatic etc. Punctele lor slabe le vom analiza altădată.

SUA sunt, în continuare, considerate "creierul planetei". Inovarea, deschiderea "noilor frontiere" ale cunoașterii și competiția încurajată de particulari, statul federal, dar și autoritățile locale fac SUA cea mai propice și avansată țară în domeniu. Silicon Valley este un simbol al descoperirilor, dar și un model urmat în SUA, dar și în alte țări (Taiwan, Singapore, Coreea etc.).

Analiștii macroeconomici consideră California ca fiind "inima planetei", care pune în valoare rapid tot ce este noul tehnologic cu curaj și copios finanțat. O continuare firească a descoperirilor din Silicon Valley.

Iar pentru a continua într-o abordare pseudoanatomică a prezentării, SUA trebuie arătat ca "sistemul circulator" planetar , respectiv finanțarea ca este sângele economiei are un punct nodal la New York.

Un alt avantaj pe care îl au nord-americanii și care ar trebui "copiat" de europeni, inclusiv de români, rezidă în capacitatea de adaptare rapidă la schimbări pe plan economic, tehnolog, militar etc. Măsurile pentru recuperarea rămânerii în urmă pe planul tehnologiei de vârf (IA, semiconductori, biotehnologie etc.) au fost rapide, copios finanțate și vor avea efect în scurt timp. În acest sens, sunt încurajate start-up-urile prin finanțări guvernamentale, comenzi militare și civile, dar și atragerea capitalului privat prin facilități.

Aceste politici bune, fără a fi geniale, au fost și mențin SUA ca un pol de atracție pentru cetățenii din toată lumea, cei mai calificați și dotați având șase imense de reușită! Indiferent de unde vin, rasă, religie sau convingeri politice! De fapt, aș avansa și eu, cu riscul contestării, convingerea că libertatea sub toate formele constituie garanția și generează încrederea populației.

În postura de competitor al SUA și de "stea în devenire" pe plan mondial, China are o serie de avantaje incontestabile. Principalul atu îl consider a fi forța de muncă harnică, calificată și foarte ușor adaptabilă la nou. Dezvoltarea tuturor ramurilor industriale, dar și cercetarea tehnologică (cea teoretică mai puțin!) nu poate fi făcută fără oameni.

Legat de forța de muncă specializată, trebuie clar să luăm în calcul și salariile mici comparativ cu angajații din țările cu care concurează pe plan mondial. Salarii mici înseamnă competitivitate ridicată.

În ce privește relațiile de muncă (angajat - angajator!) dictaturile au un avantaj categoric! Conflictele de muncă în societățile stat, dar și private, sunt rezolvate de partid! Fără greve (se întâmplă!) care să dureze și să genereze pierderi mari.

Legislația chineză, sau mai bine spus lipsa ei, permite utilizarea de licențe fără acordul proprietarului (furt de informații), fapt ce conferă un avantaj financiar considerabil într-o economie bazată pe descoperiri tehnice.

În plus, în China, comparativ cu Europa și America de Nord, legislația referitoare la protecția mediului este puțină și nu se aplică. Producția unor materiale intens poluante a devenit un monopol al Chinei (litiu, pământuri rare, cobalt pentru baterii electrice) și a transformat Vestul într-un beneficiar captiv!

O politică de stat agresivă care urmărește acapararea resurselor limitate ale planetei din Africa, Asia și America Latină tinde să creeze o capacitate de șantaj economic imens. Iar China nu va ezita să o folosească. Foarte pe scurt am arătat câteva dintre avantajele celor două competitoare pe scena planetară. Intenționez, în alt articol, să prezint și problemele, nu puține, ale fiecăreia.

PS AUR colectează cărți pentru românii din Ucraina! Foarte bine. Când și pentru membrii de partid? Trebuie!!

Dan Strutinschi