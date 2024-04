Miercuri, 24 Aprilie 2024 (11:43:58)

Zi cu bucurii duhovnicești la Mănăstirea Voroneț, zi de hram, pe 23 aprilie 2024, cu Liturghie arhierească, cu pricesne izvorâte din glasuri de copii, cu mulți credincioși veniți să se roage Sfântului Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de biruință.

Invitat la sărbătoarea Voronețului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a slujit Sfânta Liturghie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor format din 30 de preoți și diaconi.

Aflat pentru câteva zile în Bucovina, părintele Pimen Vlad, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu, din Muntele Athos - Grecia, a participat și la hramul Voronețului, spre bucuria credincioșilor aflați la eveniment.

Din soborul de preoți care au slujit la Voroneț au făcut parte și arhim. Justinian Săvescu, secretar eparhial, pr. Viorel Ilișoi, consilier economic, pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, pr. dr. Ioan Viorel Vârlan, pr. Constantin Ciupu, pr. Emilian Gavrilei, alături de slujitori de la biserici și mănăstiri din zona Humorului. Au răspuns invitației de a participa la hramul Voronețului și starețe și stareți de la mănăstiri din împrejurimi.

La evenimentul religios de la Voroneț a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă.

· „Rugăciuni vii”, prezentate de „Humoreanca”

Grupul folcloric „Humoreanca” de la Cubul Copiilor din Gura Humorului, însoțit de instructorLuminița Croitoru – Chiriac și de prof. Mariana Radu, coordonator de programe și proiecte educative în cadrul clubului, a oferit celor prezenți o selecție specială de pricesne cu o mare încărcătură emoțională. Copiii, provenind din mai multe localități din zona Humorului, au venit la Voroneț îmbrăcați de sărbătoare, în costume populare, și au prezentat în fața credincioșilor, a oaspeților din țară și de peste hotare, „rugăciuni vii”, în prag de Înviere. Emoționant moment, aplaudat de toți participanții aflați în curtea mănăstirii. Stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, i-a răsplătit pe copii cu câte o carte de rugăciuni.

· Părintele Ignatie: „Iubirea este cea care topește totul”

Chiar dacă temperaturile au fost destul de scăzute pe 23 aprilie 2024, la Voroneț, circa 3 – 4 grade Celsius, rugăciunile înălțate de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu ceilalți slujitori la Altar, alături de obștea de maici de la Voroneț și credincioșii care au ales să fie prezenți la hram, au dat strălucire zilei și au înseninat-o.

În cuvântul de învățături, Părintele Ignatie a vorbit despre Sf. Gheorghe, sfântul martir purtător de biruință, care nu a renunțat la credința creștină, a ales să-și mărturisească public dragostea pentru Hristos.

Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Sf. Gheorghe, pentru dobândirea mântuirii. Părintele Ignatie a spus că în inima Sfântului Gheorghe exista o dragoste extraordinară, „adâncită în întreaga sa ființă pentru Hristos, încât el n-ar fi putut să renunțe nicio clipă, nicio secundă la cel pe care îl iubea foarte mult. Și să știți că nu ne este foarte greu să înțelegem o asemenea atitudine. (...) Când iubești un om cu întreaga ta ființă, când simți că acea persoană îți dă o bucurie de nedescris, numai rostirea numelui acelei persoane deja deschide zăgazurile unei desfătări spirituale, sufletești, extraordinare în ființa ta. Orice referință, orice raportare, orice gând, orice simțire, cea mai firavă a inimii tale, înspre persoana pe care o iubești este pentru tine un motiv de plenitudine. Ești în stare să faci tot ceea ce îți stă în putință, nu există obstacole pentru cel care iubește. Nimic. Nu există imposibil. Nu există ceva care nu poate fi escaladat. Iubirea este cea care topește totul. Și te ajută să te duci înspre celălalt, de fapt, mai degrabă celălalt este în tine, și tu nu mai trăiești prin iubire pentru tine, trăiești pentru cel pe care îl iubești”.

· „Atașamentul față de toate cele ale lumii trădează o deficiență de iubire”

Tot din cuvântul de învățătură rostit de oaspete am mai reținut că sufletul omului care este plin de iubire, de mărturisirea lui Hristos, valorează mai mult decât lumea întreagă. „Sf. Gheorghe a rămas neclintit în iubirea sa. Iubirea nu se mistuiește niciodată. Așa a fost Sf. Gherghe. Noi, din păcate, suntem legați de lumea aceasta. Suntem drogați de putere. Cine refuză puterea, cine refuză o funcție? Și când o pierzi, Doamne, cât mai suferi, și cât zdrobești sufletul. Să reținem că totul în această viață este trecător, nu suntem siguri de nimic, însă este greu să cuprindem cu mintea aceste lucruri. (...) Atașamentul față de toate cele ale lumii trădează o deficiență de iubire. Suntem nevitaminizați, suntem anemici în ceea ce privește iubirea lui Hristos, pentru că această iubire a lui Hristos te va determina să faci totul cu o iubire extraordinară, și să vii la biserică, și să nu ți se pară lungă slujba, să cauți să te împărtășești (...) Să nu-i mai credeți pe cei care vă spun că Dumnezeu vă iubește numai dacă dumneavoastră îl iubiți pe el. Fals! Dumnezeu ne iubește și dacă noi nu-l iubim, și dacă noi ne revoltăm, și dacă noi suntem obraznici, dovadă este răstignirea lui pe Cruce. Aceasta este iubirea pe care au avut-o martirii, iubire care conține trăire. Așa a primit mucenicia Sf. Gheorghe”, a mai completat Preasfințitul Părinte Ignatie. La final, oaspetele a primit din partea obștii Mănăstirii Voroneț oicoană cu Sf. Daniil Sihastrul și Sf. Voievod Ștefan cel Mare, ctitorii Mănăstirii Voroneț.

· „Noi ducem mai departe duhul măicuței Irina, care a reînviat Voronețul”

Stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, i-a mulțumit părintelui Ignatie pentru că a reușit să slujească la Mănăstirea Voroneț, în fața icoanei - frescei în care este reprezentată Judecata de Apoi. Ea a mulțumit tuturor slujitorilor care au participat la slujbă, a mulțumit prietenilor Voronețului, localnicilor, preoților din Gura Humorului, „care sunt foarte frățești și îndeamnă credincioșii să vină și la mănăstiri, să participe la slujbe”. „Acest hram este special, pentru că anul acesta am împlinit 33 de ani de când suntem noua obște la Voroneț, de când, la inițiativa Preasfințitului Părinte Daniel, Sfântul Sinod a votat reînființarea mănăstirilor Voroneț și Humor, mănăstiri de călugărițe, și IPS Pimen a numit-o pe întâia stareță, stavrofora Irina Pântescu, cea care a fost vrednică să ia destinele Voronețului. (...) Noi ducem mai departe duhul măicuței Irina, care a reînviat Voronețul, pentru că Voronețul a înflorit în acești ani. Când noi am venit aici am găsit o minunată biserică, înconjurată de ruine și iarbă. Nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ducem mai departe destinul Voronețului, pentru care noi am fost alese să-l slujim într-un mic interval de timp, din multiseculara sa existență”, a transmis stareța Mănăstirii Voroneț.

· Parastas pentru cei trecuți la cele veșnice

După concertul de pricesne susținut de copiii humoreni, preoții și credincioșii deopotrivă și-au îndreptat pașii spre mormântul Stavroforei Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, pentru câteva momente de reculegere și o slujbă de pomenire, parastas pentru ctitori, pentru cei trecuți la cele veșnice. Mormântul Măicuței Irina Pântescu era acoperit cu covor floral viu, flori albe și violet, luminat de candele aprinse. Covoarele așezate în jurul mormântului Măicuței Irina Pântescu, la fel ca toate covoarele-podoabe care înveșmântează atât de frumos așezământul monahal de la Voroneț, sunt țesute de Victoria (Victorița) Platon, mama stavroforei dr. Gabriela Platon. Și de această dată, Victorița Platon a fost prezentă la Hramul Voronețului, alături de obștea mănăstirii, alături de fiica ei Gabriela, care cu multă înțelepciune și dăruire a reușit să aducă laolaltă, în rugăciune, prietenii Voronețului și mulțime de credincioși care iubesc Voronețul și îi poartă un respect deosebit Stavroforei Irina Pântescu.

Participanții la slujba de pomenire au primit de la măicuțele Voronețului ștergare țesute de mâinile pricepute ale unor femei din Straja. „Parcă suntem la Înviere”, după cum a spus stavrofora dr. Gabriela Platon, amintind că mormântul măicuței Irina este străjuit cu buchete de flori aduse de oaspeți din Ucraina, de la Cernăuți, Lazăr Fialcovschi din Molodia (Ucraina), „primărița din Mahala”, Elena Nandriș, jurnalista din Cernăuți Maria Toacă, dar și de medici din Chișinău, oameni care mereu au venit la Voroneț, la măicuța Irina când era în viață, pentru a primi cuvânt de învățătură. Nu au lipsit de la eveniment nici oameni de cultură suceveni: poetul Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, scriitoarea și jurnalista Doina Cernica, jurnalista Mihaela Buculei, dr. Alis Niculică, prof. Isabel Vintilă etc.

După slujba parastasului, Părintele Ignatie i-a îndemnat pe credincioși să nu uite de înaintași. „Am observat că maica stareță Gabriela are o iubire deosebită, cu întreaga inimă a dânsei, față de prima stareță Irina, de la care eu am reținut un cuvânt: spunea maica stareță Irina la un moment dat că cine vine la Voroneț, trebuie să intre în spirala aceasta a interiorității, o metaforă foarte frumoasă, trebuie să adâncești lucrul acesta, să-l înțelegi”.