Vineri, 12 Aprilie 2024 (11:44:57)

Fotografii și filmulețe din Kenya, realizate de fotograful profesionist Tudor Gabriel Dominte, vor fi prezentate, vineri, 19 aprilie 2024, de la ora 18:00, la Mansarda MAL - Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

Artistul fotograf invită publicul la o călătorie inedită în Kenya (Come with me to Kenya). „Timp de o oră, Gabi va proiecta o selecție de fotografii și filmulețe realizate în călătoria lui din luna martie, anul acesta. Imaginile și poveștile vor crea un adevărat jurnal de călătorie. Accesul este liber, în funcție de locurile disponibile”, transmit reprezentanții MAL.

Câmpulungean, fotograf profesionist, în vârstă de 34 de ani, Tudor Gabriel Dominte a cochetat cu fotografia de mic, din școala generală, mama sa fiind profesor de fotografie la Clubul Copiilor. În clasa a VII-a a participat la prima tabără de fotografie, unde se desfășura și un concurs național. A absolvit Facultatea de Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, iar mai târziu a urmat un masterat în Asigurarea Calității în Afaceri. Tudor Gabriel Dominte a făcut, în paralel, și Școala Populară de Arte, iar la sfârșitul primului an de facultate a devenit asistent fotograf în Constanța. După cum spune câmpulungeanul, se împlinesc 14 ani de când trăiește din fotografie.

„Îndrăgesc fotografia în toate genurile, dar cel mai mult cea de peisaj și wildlife. Provocarea cea mai mare este să mă fac nevăzut și să nu influențez activitatea din natura ce mă înconjoară”, a declarat artistul fotograf, care abia așteaptă să se reîntâlnească, pe 19 aprilie 2024, cu publicul „de-acasă”. Anul acesta, Tudor Gabriel Dominte a fost prezent la MAL și cu Expoziția „Pe-un picior de plai...”, 42 de lucrări realizate în ultimii trei ani, în zona Bucovinei, dintre Gura Humorului și Dorna Candrenilor, expoziție care a putut fi vizitată în perioada 23 februarie – 24 martie 2024.