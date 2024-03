Marţi, 19 Martie 2024 (16:48:59)

Deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei i-a transmis o interpelare premierului Marcel Ciolacu prin care îi solicită demiterea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pentru lipsa măsurilor eficiente privind numărul mare de accidente rutiere. Doru Acatrinei a arătat că cele mai periculoase drumuri din Europa pentru șoferi sunt cele din România, potrivit unei cercetări care analizează date recente de la Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor privind numărul de decese în traficul rutier la un milion de locuitori.El a spus că studiul arată că în România, în 2022 au fost 85,81 decese la un milion de locuitori.

„Iată rezultatul a 34 de ani de guvernare dezastruoasă a PSD și PNL, fie separat, fie împreună prin partidul comasat român (PCR), putem avea astfel reprezentarea cancerului care s-a întins peste România. Nu avem suficiente autostrăzi, nu am intrat în Spațiul Schengen și continuăm să fim umiliți la porțile Europei. Mai mult, ne mor românii pe capete pe drumuri cu o singură bandă pe sens. Acest lucru se întâmplă pentru că în România s-a furat tot și nu au fost bani pentru autostrăzi și infrastructură”, a declarat Acatrinei. El a făcut referire și la județul Suceava, precizând că numai la finalul săptămânii trecute au fost înregistrate mai multe accidente grave. „Din păcate, judecând la rece situația, județul Suceava, cu șoselele sale, cu infrastructura sa, cu oamenii săi, cu tot mai multe mașini, nu are șanse prea mari de a ieși repede din acest nedorit top, sunt de părere polițiștii rutieri cu care am stat de vorbă. În anul 2021, pe șoselele din județ au murit în accidente 90 de oameni, cu 11 decese în plus față de câte au fost în anul 2020. Iar o analiză pe ultimii ani arată că anul 2021 a fost cu cei mai mulți decedați în accidente”, a arătat deputatul AUR. El consideră că în județ încă sunt foarte puține treceri de pietoni semaforizate, în timp ce propunerile poliției rutiere privind supraînălțarea trecerilor au fost ignorate sau amânate până acum de autoritățile locale. „Supraînălțarea trecerilor ar reduce semnificativ riscul de accidente deoarece șoferii reduc instinctiv viteza din timp. Modelul a fost deja implementat cu succes în orașe mari din România. Practic avem semnalul că Suceava nu este un oraș mare. Este cât Prelipca de mic”, a mai precizat Doru Acatrinei. El a adăugat că 2024 este un an crucial, în care românii vor decide dacă în România va mai exista democrație. „Va fi nevoie de o prezență cât mai mare la secțiile de votare și de o schimbare radicală, pentru a sparge în sfârșit cercul închis, oligarhic, care ne omoară cu zile”, a încheiat Acatrinei.