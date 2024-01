Duminică, 14 Ianuarie 2024 (10:48:02)

Un sucevean în vârstă de 61 de ani va rămâne probabil recunoscător poliției cât va trăi după un episod prin care a trecut în timp ce circula cu trenul InterRegio 1751 București Nord – Suceava.

Zilele trecute, suceveanul venea acasă din străinătate iar după ce a aterizat pe Aeroportul Otopeni a luat trenul spre Suceava.

Urcat în tren, acesta și-a schimbat de mai multe ori locul, în căutarea unei prize libere și funcționale. Având mai multe bagaje, bărbatul nu a realizat că la un moment dat a uitat borseta cea mai importantă pe un scaun, în alt vagon.

După plecarea trenului din stația Bacău, un echipaj din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Iași, Biroul de siguranță publică și protecția călătorilor, a urcat în tren pentru a face o activitate de patrulare de rutină. Polițiștii au observat la un moment dat o borsetă la vedere, fără ca vreo persoană să fie acolo. În scurt timp și-au dat seama că este un bun uitat sau pierdut. În borsetă se aflau și documentele posesorului, găsit de polițiști la 3 vagoane distanță.

Posesorul a înmărmurit când a realizat prin ce a trecut.

Suceveanul în vârstă de 61 de ani le-a povestit ulterior polițiștilor cât de importanți erau banii din acea borsetă.

”După ani de muncă în străinătate, departe de familie și casă, un cetățean din județul Suceava s-a hotărât că e vremea să investească în sănătatea lui, mai exact refacerea danturii. Zis și făcut, "înarmat" cu un geamantan de bagaje pentru cei dragi, cu griji, oboseală și dor de plaiurile natale s-a pornit la drum din străinătate, mai întâi cu avionul până la București apoi cu trenul până acasă în județul Suceava. În timp ce călătorea cu trenul InterRegio 1751 București Nord - Suceava, acesta și-a schimbat locul in tren prin mai multe vagoane, fie din cauze personale, fie că priza vagonului nu funcționa... Uitând in urma un "mic" detaliu. Acel mic detaliu care face diferența între a avea o dantură nouă sau deloc..... 4160 euro, uitați alături de carduri și alte bunuri personale aflate într-o borsetă de mână în locul in care acesta a stat prima data, într-un compartiment gol-goluț”, au relatat polițiștii, într-o postare de pe pagina ”Atenție Poliție Iași”.

Poliția Transporturi recomandă tuturor călătorilor să aibă sub supraveghere bunurile personale, să nu se împrietenească în tren cu persoane necunoscute și să nu consume alcool.