Joi, 21 Decembrie 2023 (20:39:24)

Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus la inaugurarea noului cămin cultural din comuna Comănești că „i-s dragi” cei care îl critică în fiecare zi. Gheorghe Flutur a participat joi la inaugurarea căminului cultural alături de primarul din Comănești, Grigoraș Păstrăv, și de administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. În cuvântul său, Flutur a ținut să precizeze că „am rădăcinile de aici” și că îi sunt dragi locuitorii acestei comune, pe care îi cunoaște după nume sau după porecle. „Cum e viața, dragii mei comăneșteni. Cu mine, cu bune, cu rele, de vreo 23 de ani v-ați întâlnit așa, ca un ginere al Comăneștiului. Dacă dau timpul în urmă, un om politic are și oameni care îl apreciază și care îl critică, nici nu ar fi frumos altfel. Și ați văzut că mie îmi țin de urât în fiecare zi cei care mă critică, dar mi-s dragi. Aici aveți primărie făcută în acești 23 de ani de când eu sunt alături de dumneavoastră, școală, cămin, dispensar, apă curentă și urmează canalizarea, terenurile de sport. Sunt câteva lucruri care nu trebuie uitate, pentru că astea sunt instituțiile de bază dintr-o localitate”, a spus Flutur. El a adăugat că atât Comăneștiul, cât și Botoșana s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani, șeful administrației județene subliniind în mod special lucrările pentru modernizarea drumurilor. „Eu îmi aduc aminte cum era Comăneștiul, Botoșana și cum sunt astăzi și ce urmează. Pentru că urmează. S-au făcut niște lucruri. Unele cu fonduri naționale, altele cu fonduri europene. Spun asta pentru că văd un curent foarte puternic antieuropean. Și eu transmit un mesaj aici, la Comănești, un mesaj tinerei generații. Să te ferească Dumnezeu de aventura politică a unor nebuni care să ne scoată de unde am intrat. România are investiții mari. Numai județul Suceava are proiecte de peste două miliarde de euro și tot mă critică adversarii”, a afirmat Flutur. El a ținut să îl felicite pe Grigoraș Păstrăv pentru tot ceea ce a făcut în această comună, adăugând că este convins de faptul că anul viitor, la alegeri, primarul din Comănești îi va lăsa pe mulți șomeri politici, adică pe cei care vorbesc, critică și nu fac nimic. „Știu asta pentru că ai făcut atâtea și vei face în continuare. Eu sunt sătul de vorbitori care ar face, dar când îi întrebi ce au făcut până acum nu prea au ce să îți arate”, a transmis președintele CJ Suceava. El a mai precizat că a fost și va fi în continuare alături de primarul Grigoraș Păstrăv în realizarea proiectelor de dezvoltare din comuna Comănești.