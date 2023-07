La Slănic Moldova

Sâmbătă, 22 Iulie 2023 (15:23:00)

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezent la finele săptămânii la Simpozionul Internațional

"Viitorul Comun în Spațiul Comunității Europene" organizat de Primăria Slănic Moldova, la care au participat primari și parlamentari din România și Republica Moldova.

La eveniment a fost prezent și Președintele Parlamentului din Republica Moldova - Igor Grosu dar și Ministrul Mediului din România, Mircea Fechet.

„Am am avut discuții concrete de sprijinire a Moldovei în vederea aderării la Uniunea Europeană.

Am avut o discuție cu Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, care m-a rugat să dăm consultanță primarilor lor pentru implementarea fondurile de preaderare.

De asemenea, am avut o discuție cu Ministrul Mediului din România, Mircea Fechet, referitor la proiectele pe care municipaliatea le are la acest minister și la Agenția Fondului de Mediu, care apartine de minister, iar acesta ne-a promis tot sprijinul din partea lui”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, prezent la evenimentul internațional în calitate de reprezentant al Asociației Municipiilor din România, unde deține funcția de prim-vicepreședinte.

Simpozionul Internațional "Viitorul Comun în Spațiul Comunității Europene" a fost organizat de Primăria Slănic Moldova și are ca scop prezentarea și promovarea bunei practici din localitățile participante, precum și dezvoltarea și consolidarea proiectelor comune existente, prin stabilirea de noi parteneriate.