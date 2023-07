Luni, 17 Iulie 2023 (12:38:53)

La Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc continuă, până pe 1 septembrie, în fiecare joi, între orele 14:00-17:00, activitățile din cadrul proiectului „Peripeții de Vară” cu Șerban Raia.

Trainerul le propune participanților ateliere gratuite precum: „Teatru Improvizațional”, „Regie film”, ”Realizare carte”, „Arte marțiale”, „Teatru Clasic”, „Intro Kayaking”, „Mindfulness”, „Libertate și Constrângere”, „Mandale”.

Deviza proiectului este „Țintește spre stele, nu spre picioarele tale”. „Am invitat săptămânal traineri pasionați de ceea ce fac, cu dragoste pentru oameni, dar și cu rezultate extraordinare. Hai să ne distrăm! Hai să facem ceva diferit! De aici a pornit toată ideea. Fără regrete mai târziu. Fără visuri pierdute. Imaginează-ți o lume în care oamenii își încearcă visurile prin acțiune, cât mai devreme. De aceea am conturat aceste evenimente, cu atâtea activități diferite. Putem scrie o carte în trei ore? Probabil că da. Putem regiza un film în trei ore? Probabil că da. Cam acesta este spiritul acestor evenimente. Hai să punem lucrurile la încercare. Hai să căpătam mai mult curaj. Hai să aflăm mai devreme ce ne place”, transmite trainerul câmpulungean. Cei interesați pot să urmărească anunțurile de pe pagina lui Șerban Raia: Instagram: @serban.raia sau pot suna la telefon: 0738 248 058.

Șerban Raia are 26 ani și a crescut în Câmpulung Moldovenesc. Ultimii opt ani i-a petrecut învățând cum să creeze schimbări radical pozitive în oameni, comunități și organizații. A absolvit Facultatea de Psihologie cu Neuroștiințe Cognitive la University of Nottingham (Marea Britanie) și apoi s-a format ca antreprenor social într-un curs alternativ Change Course, timp de doi ani, în Suedia.